El Govern aposta per un "referèndum a l'escocesa" després de l'informe dels experts sobre l'Acord de Claredat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per un referèndum acordat amb l'Estat com a eina per resoldre el conflicte polític. És la via escollida dins de les proposades pels experts de l'Acord de Claredat, que han presentat el seu informe aquest dilluns i sobre el qual el Govern ha debatut en un Consell Executiu extraordinari.

"Un referèndum és possible, viable, legal i pot ser una solució compartida"

"L'aposta és clara: un referèndum és possible, viable, legal i pot ser una solució compartida per resoldre el conflicte", ha afirmat Aragonès en una compareixença a Palau. Seria una consulta sobre la independència, amb resposta de 'sí' o 'no' i que tingui conseqüències per implementar el resultat.

Un cop superada la investidura del president del Goven espanyol, actualment en negociació, Aragonès convocarà una taula de partits per tal d'exposar la proposta. Es tracta d'un moviment que el PSC ha reclamat en nombroses ocasions per abordar el conflicte.

Cerca dels instruments jurídics

Aquest referèndum "a l'escocesa", tal com ha dit Aragonès, és una de les cinc fórmules de consulta acordada que han proposat els experts en l'informe sobre l'Acord de Claredat, a més de dos mecanismes alternatius que no impliquen votació.

Aragonès encarrega un nou informe sobre els instruments jurídics

Ara Aragonès encarregarà a l'Institut d'Estudis sobre l'Autogovern un nou informe que explori els instruments jurídics que es podrien utilitzar per dur a terme aquesta consulta. "Cal concretar els camins jurídics per fer-ho possible", ha afirmat.



Precisament, el treball realitzat per l'equip d'experts liderat pel politòleg Marc Sanjaume admet que l'encaix jurídic seria un dels esculls a superar d'un hipotètic referèndum. En aquest sentit, recorda la jurisprudència contrària als referèndums secessionistes que ha fixat el Tribunal Constitucional a partir de les propostes unilaterals basca i catalana. I, d'aquesta manera, insisteix en la necessitat que la solució sigui acordada per facilitar una resposta diferent del TC.



En aquesta línia, el president de la Generalitat ha destacat la necessitat d'un "acord" amb l'Estat per tal d'avançar en la resolució del conflicte polític i també ha mencionat que "un referèndum sobre el territori afectat no és una solució estranya, sinó habitual, en els conflictes de sobirania".

Les diferents vies

El treball acadèmic, començat fa sis mesos per encàrrec del president, planteja dues possibles direccions per a la resolució del conflicte: "l'acomodació de la demanda de secessió", que "hauria de comptar amb una possibilitat d'expressió institucionalitzada en el marc de l'acord i, per tant, esdevenir un horitzó polític realitzable en el cas que tingués els recolzaments necessaris per part de la ciutadania"; i "l'acomodació en el si de l'estat vigent", que també passaria per un increment de l'autogovern.



En una roda de premsa prèvia a la compareixença d'Aragonès, Sanjaume ja havia manifestat que el Comitè Acadèmic es decanta també per un referèndum acordat en què només es voti a Catalunya com a millor via de solució del conflicte. A més, "recomana" la figura del mediador internacional però no la considera "indispensable".

Entre les cinc vies proposades pels experts hi havia també l'opció de celebrar un referèndum al conjunt de l'Estat, però alerten que si hi ha resultats divergents això "podria atiar encara més el xoc entre majories estatals i minories territorials".



El politòleg també ha avisat que l'Estat podria "bloquejar" la resolució del conflicte, en cas que un referèndum "final" a tot el territori espanyol rebutgés l'opció majoritària en una consulta "inicial" a Catalunya.