ERC planteja un suport del 55% al "sí" en un referèndum per tirar endavant la República catalana

Després de fer passos significatius en la desjudicialització del conflicte polític, primer amb els indults parcials als dirigents independentistes empresonats i, de manera imminent, amb la derogació del delicte de sedició, ERC vol que la taula de negociació amb el Govern espanyol abordi la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. I, en aquest sentit, el partit presidit per Oriol Junqueras obre el debat sobre quines haurien de ser les condicions d'aquesta votació perquè impliqués la creació d'una República catalana independent: una participació mínima del 50% i un suport al "sí" [a la independència] d'almenys el 55% dels vots. Són les mateixes condicions que van permetre Montenegro independitzar-se de Sèrbia.

Aquesta és la qüestió clau que defensa la ponència política que ERC votarà en el seu congrés nacional, fixat pel 28 de gener, i que s'ha presentat aquest dilluns. Fins aleshores, els militants de la formació hi poden presentar esmenes. El text deixa clar que els republicans no renuncien al referèndum d'autodeterminació, però sí que no hi fixen un termini temporal per dur-lo a terme, si bé fa evident que el seu objectiu és abordar-lo en la taula de negociació amb entre governs, després d'aconseguir articular el suport polític i social que, almenys a priori, aquesta eina reuneix a Catalunya.

El referèndum "és la millor via per guanyar la República catalana", defensa la ponència

El text de la ponència remarca que el referèndum "és la millor via per guanyar la República catalana" i, com a tal, considera que "cal articular la majoria del 80% del país que defensa aquest instrument democràtic per portar-lo a la taula de negociació amb l'Estat". En aquest sentit, els republicans apel·len a "reimpulsar la majoria social de l'1 i del 3 d'octubre de 2017", el que implica anar més enllà dels independentistes i aglutinar també els partidaris del dret a l'autodeterminació de Catalunya i també aquelles persones que van pronunciar-se contra la repressió de l'Estat.

Acord de Claredat

Com ja havia defensat el president del Govern, Pere Aragonès, a l'inici del darrer debat de política general del Parlament, ERC planteja un "acord de claredat", que serveixi per fixar les condicions sota les quals seria vàlid un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Deixant clar que ERC simplement desgrana una proposta que posa "a disposició del debat públic" i que busca aconseguir "el consens a Catalunya", la ponència defensa aquesta votació hauria de tenir "una pregunta clara", com va ser la referèndum de l'1 d'octubre del 2017 -que va ser "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de República?"- i que poguessin participar-hi totes les persones majors de 16 anys residents a Catalunya, així com aquelles residents a l'exterior però amb dret a vot al Parlament.

"Una victòria clara del sí hauria d'obrir un procés de negociació amb mediació europea i internacional"

A partir d'aquí, el document considera que una victòria clara del sí hauria d'obrir "un procés de negociació de bona fe entre els governs català i espanyol, amb mediació europea i internacional, de cara a arribar a un acord que permeti la creació d'una República catalana independent reconeguda a nivell internacional". I què seria una victòria clara del "sí"? Doncs que el referèndum tingués una participació mínima del 50% del cens i que el suport al "sí" superés el 55% dels vots, és a dir, les mateixes condicions que es van fixar en el referèndum de Montenegro del 2006, que va permetre al país balcànic independitzar-se de Sèrbia.