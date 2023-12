ERC, PSC, Junts i comuns impulsen una proposició de llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin

El Parlament de Catalunya fa el primer pas per acabar amb la prescripció dels delictes més greus de pederàstia. El PSC, ERC, Junts i els comuns han registrat aquest dimarts una proposició de llei perquè els casos amb penes iguals o superiors a cinc anys no prescriguin. Es tracta d'una reclamació llargament reivindicada per les associacions de víctimes i plataformes d'infància, que reclamen la fi de la impunitat. La proposta s'emmiralla en altres països com França i Portugal.

La cambra catalana enviarà el text, de caràcter no retroactiu, al Congrés dels Diputats perquè sigui pres en consideració, i es modifiqui el Codi Penal espanyol, ja que el Parlament no té competències per aprovar-la. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va fer menció de la importància de la imprescriptibilitat dels abusos a menors d'edat durant el seu discurs d'investidura, al novembre.

La proposició de llei contempla que els casos amb penes iguals o superiors a cinc anys no prescriguin

Segons l'article 183 del Codi Penal, qui realitzi ates de caràcter sexual amb un menor de 16 anys serà castigat com a responsable d'abús sexual a un menor amb la pena de presó de dos a sis anys. Ara mateix els delictes sexuals que prescriuen al cap de 10 anys són els que reben una pena màxima d'entre 5 i 10 anys de presó.

Aquesta proposició de llei neix de la tasca duta a terme per la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església del Parlament, que va constituir-se a finals del 2022 per investigar la pederàstia dins l'Església catòlica. La presidenta de l'òrgan, Susanna Segovia, va afirmar aleshores que l'objectiu era que "no hi hagi una data de caducitat" per aquesta tipologia de fets. La diputada d'En Comú Podem va argumentar que cal que, quan arribi el moment en què una víctima estigui preparada per denunciar, no es trobi amb cap impediment.

Víctimes de pederàstia celebren la proposta

Associacions de víctimes, entre les quals la fundació Vicki Bernadet, s'han trobat aquest matí amb els grups que han impulsat la llei i han celebrat la proposta. En una atenció als mitjans, Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas Montserrat, ha destacat la importància d'aquest pas a la cambra catalana: "Per fi se'ns escolta".

Després de reunir-se amb els grups, Hurtado i altres activistes i víctimes de la pederàstia han reclamat que l'Estat s'homologui a la majoria de països de la UE, on 14 dels 27 membres tenen la imprescriptibilitat inclosa als codis penals, com a mínim pels delictes més greus. Hurtado ha advertit Espanya que, "si vol ser l'excepció a Europa, ho haurà d'explicar".