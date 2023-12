El Parlament cita Omella perquè comparegui a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església

El Parlament de Catalunya ha citat l'arquebisbe de Barcelona i President de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, perquè comparegui el 29 de gener a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església, segons ha avançat l'ACN.

Omella haurà de comparèixer en qualitat de testimoni. Així es va decidir el 27 de març durant la sessió de la comissió, després que ERC, Junts, la CUP i els comuns votessin a favor de la proposta, i el PSC s'hi manifestés en contra. La comissió té per objectiu "esclarir l'abast de la pederàstia dins l'Església catòlica" per "conèixer la veritat" i "depurar responsabilitats".

La reunió de la comissió del març també va servir per tirar endavant el pla de treball plantejat pels grups. S'hi va aprovar citar prop de 90 representants eclesiàstics i institucionals, experts sobre abusos i víctimes, així com membres d'escoles i del lleure. Finalment es va descartar que l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, i els bisbes de Solsona i Vic, Francesc Canosa i Roma Casanova, hi hagin d'acudir.

Més de 90 citats

La cambra també ha convocat el vicesecretari per a Assumptes Generals de la Conferència Espiscopal Espanyola i Promotor de Justícia del Tribunal de Rota, Carlos López Segovia; el vicesecretari de la Conferència Espiscopal Tarraconense, Enric Termes; l'advocat i representant de l'oficina per la prevenció i la protecció d'abusos de l'arxidiocesi de Tarragona, Carles Ferrer; i el president del Tribunal Eclsesiàstic de l'Arqueibisbat de Barcelona, Santiago Bueno.

Així mateix, per a la sessió del 5 de febrer, la comissió ha citat la delegada dicocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell; el canceller i secretari general del Bisbat de Vic, David Gómez; el prior de l'Abadia de Montserrat, Bernat Juliol; i el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni.