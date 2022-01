El Govern espanyol i la Conferència Episcopal han tancat un acord sobre les immatriculacions de béns per part de l'Església catòlica en què aquesta admet que n'hi ha un miler la titularitat dels quals no consta o corresponen a un tercer i, per tant, s'obre la via per a la seva regularització. L'acord s'ha fet públic després de la reunió que han mantingut aquest dilluns el cap de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, i el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Un comunicat conjunt del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i de la Conferència Episcopal informa d'alguns detalls d'aquest pacte, al qual s'ha arribat després de la intensificació des de l'agost dels treballs de la comissió creada per les dues parts en relació amb aquest assumpte.



El Govern estatal va remetre al Congrés un llistat de béns immatriculats (registrats per primera vegada) per l'Església catòlica entre els anys 1998 i 2015 i la Conferència Episcopal ha fet, segons les dues parts, un estudi "exhaustiu" del mateix amb consultes a les diverses diòcesis. S'han catalogat els béns, s'han dividit per diòcesi i verificat els processos d'immatriculació de cadascun dels béns.

D'aquest estudi realitzat per l'Església s'ha conclòs que hi ha un conjunt de béns que considera que pertanyen a un tercer o no n'hi consta la titularitat. En concret, es reconeix que hi ha un miler aproximat de béns les dades dels quals han estat facilitades al Govern espanyol per part de la Conferència Episcopal. Després d'això, l'Executiu posarà en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació perquè es puguin iniciar els processos de regularització que, si escau, poguessin correspondre. A aquest efecte, l'Església ha manifestat el compromís de col·laboració amb la finalitat de facilitar aquests processos.