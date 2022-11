ERC rep amb satisfacció la supressió del delicte de sedició mentre Junts es mostra escèptic

L'anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la proposta d'eliminar el delicte de sedició ha sacsejat la política catalana i espanyola. En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha assegurat que el delicte serà suprimit i "reemplaçat" per una altre tipus de tipificació legal "homologable" en la jurisprudència europea.

Des d'Esquerra Republicana, es valora el gest del Govern espanyol com un pas indispensable per abordar la desjudicialització del conflicte català. El que fins ara era el seu soci de Govern, Junts, ha rebut la notícia amb cert escepticisme. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat la reforma del Codi Penal anunciada per Sánchez. PP i Ciutadans veuen la supressió del delicte de sedició com una cessió a l'independentisme. Les reaccions des de tots els àmbits polítics no han tardat a arribar. Les repassem.



ERC celebra el gest del Govern espanyol

La majoria de dirigents d'ERC ha celebrat l'anunci de Sánchez. "L'eliminació de la sedició és un gran pas endavant, un pas imprescindible en la direcció d'acabar amb la repressió política pel conflicte entre l'Estat i Catalunya", ha assegurat la formació republicana en un comunicat. Els republicans subratllen que aquest fet no hagués estat possible sense la negociació política entre els dos governs, ni sense "l'aposta" d'ERC per la via negociada per "acabar amb la repressió".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una piulada, ha assegurat que l'eliminació del delicte de sedició "és un pas indispensable en la desjudicialització". Aragonès s'ha compromès a continuar "treballant per acabar completament amb la repressió i poder votar en un referèndum" que serveixi per "resoldre el conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat.

També a Twitter, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha valorat que la "derogació" del delicte de sedició era "imprescindible" i ha estat possible "gràcies al diàleg". "Però la feina no s'ha acabat. Seguim!!!", ha afegit. Al seu torn, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha reiterat que la "derogació" del delicte de sedició és "important" per acabar amb la judicialització del conflicte amb l’Estat. "Un pas que no hagués estat possible sense la negociació. Continuem treballant per l’amnistia i l’autodeterminació".

El president del partit republicà, Oriol Junqueres, també ha celebrat la decisió del Govern espanyol. En una piulada ha dit que "avançar en la desjudicialització sempre és positiu, perquè aporta justícia allà on hi ha injustícia". "Quan la supressió de la sedició tingui lloc, podrem dir que és positiva, perquè s'elimina un supòsit del Codi Penal que ha estat utilitzat, i mal utilitzat, en contra nostra", ha valorat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a través d'un fil de Twitter.



Junts es mostra escèptic

Junts, que fins ara reclamava la derogació del delicte de sedició, ha menystingut l'anunci de Sánchez. Carles Puigdemont ha dit que és un simple "canvi de nom". L'expresident de la Generalitat convida a "llegir molt bé la lletra menuda i la gran" perquè, al seu parer, Sánchez "és un mestre en l'art de l'enganyifa". Alhora, l'eurodiputat de JuntsXCat opina que si es continua condemnat l'organització d'un referèndum per la independència, "tan se val si són 15 anys de presó o en són 5: estan criminalitzant un dret".

Al seu parer, el "guany individual" que suposaria la rebaixa de penes que comportaria la transformació de la sedició en un delicte de desordres públics agreujats "no desemboca en un guany polític. No es desjudicialitzaria res".

El secretari de política internacional a l'executiva de Junts, Aleix Sarri, s'ha expressat en la mateixa línia que l'expresident català. "Derogaran la sedició i empresonaran als independentistes per desordres públics, terrorisme o el què se'ls passi pel magí", ha escrit a Twitter.

"Un nou joc de cartes"

El diputat de la CUP Carles Riera ha retret a ERC que vengui com a "victòria política" els "jocs malabars" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el PSOE. Ho ha dit en declaracions a La2 i Ràdio 4, on ha afegit que tot plegat és un nou "joc de cartes" amb la finalitat que ERC li aprovi els pressupostos de l'Estat i que dificulta l'objectiu de la independència.

El Pdecat creu que és una bona notícia

Per la seva banda, Ferran Bel, diputat al Congrés pel Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), ha considerat "una bona notícia i un pas endavant". En una piulada al seu compte de Twitter, el diputat ha escrit: "A l'espera de conèixer la literalitat final de la proposició de llei, aquest anunci es una bona notícia i un pas endavant. I estic segur, com ja vàrem dir, que al Congrés hi ha majoria suficient per reformar el codi penal".

"Mirar endavant. Aquest és el camí"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat a través de les xarxes socials l'anunci de la reforma del delicte de sedició: "Mirar endavant, aquest és el camí", ha escrit a les xarxes. El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, també ha valorat positivament l'anunci de Sánchez: "Compleix així la seva paraula d'homologar el nostre Codi Penal a Europa, tal com va acordar amb nosaltres. Avui és un dia per reconèixer que, efectivament, hem avançat", ha reivindicat", ha dit en una piulada a Twitter.

"El nostre país avançarà en la direcció d'altres democràcies europees. És bo per a Espanya i per a Catalunya", ha comentat a través de Twitter la vicepresidenta segona de l'executiu estatal, Yolanda Díaz.