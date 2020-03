ERC s’imposaria a les eleccions catalanes, segons el CIS

El nou baròmetre del CIS dedica un apartat específic a Catalunya i pronostica que ERC guanyaria les eleccions autonòmiques si se celebressin ara. Tot i que el sondeig, fet abans del decret d’estat d’alarma pel coronavirus, no fa estimació de vot, sí que situa els republicans com la formació amb una major intenció de vot directa, amb el 23,0%, clarament per davant del PSC, que se situa en segona posició, amb el 17,1%. Junts per Catalunya (JxCat) apareix en tercer lloc, però molt per sota, amb el 10,7% d’intenció directa de vot, gairebé dos punts més que En Comú Podem (8,8%). Cs (5,4%), la CUP (4,4%), el PP (2,7%) i Vox (1,4%) completen el panorama de formacions amb opcions d’accedir al Parlament.



El CIS sí que ofereix una estimació de vot per a les eleccions al Congrés, que reforça lleugerament el PSOE i preveu una caiguda dels tres partits independentistes. ERC passaria del 3,3% dels vots del febrer al 2,4%, mentre que JxCat cauria de l’1,8% a l’1,2% i la CUP del 1% al 0,5%.



Pel que fa a la valoració dels líders polítics, l’únic que aprova és el president d’ERC, Oriol Junqueras, amb un 5,2, per davant de Jaume Asens (En Comú Podem), que obté un 4,4; Carles Riera (CUP), amb un 4,3; i el socialista Miquel Iceta, amb un 4,0. Més de la meitat dels catalans (50,6%) considera que la independència de Catalunya és un dels dos principals problemes del territori, per davant de l’atur, citat pel 23,1% dels consultats i per les qüestions d’àmbit econòmic (21,9%). La sanitat apareix citada com a primer o segon problema de Catalunya pel 9,6% dels enquestats, un percentatge que de ben segur variarà si l’enquesta es fes avui.

A més a més, gairebé el 80% dels consultats creuen que la situació econòmica de Catalunya és regular o dolenta, mentre que només el 14,5% opinen que és bona o molt bona. Així mateix, només el 12,8% dels consultats opinen que la gestió de l’actual Govern ha estat bona o molt bona, mentre que un 42,2% la qualifiquen de regular i 41,5% directament la consideren dolenta o molt dolenta.

Opinions similars a la mitjana estatal sobre el coronavirus

L’enquesta, amb un treball de camp realitzat entre l’1 i el 13 de març -és a dir, fins a 24h abans de l’anunci del decret d’estat d’alarma- també fa un seguit de preguntes sobre el coronavirus i en aquest àmbit les respostes dels catalans són força similars a les de la mitjana estatal. Per exemple, el 65,2% dels espanyols opinen que el Govern estatal hauria de prendre "mesures urgents encara que siguin impopulars", mentre que en el cas dels catalans el percentatge s’eleva al 71,0%. I si el 84,2% dels consultats està d’acord en què els ciutadans han de confiar en les decisions de les autoritats sanitàries, el 82,0% dels enquestats catalans opina el mateix. Així mateix, el 71,2% dels catalans opinaven que el Govern espanyol s’havia d’anticipar i prendre "mesures sanitàries més estrictes" per prevenir el coronavirus, un volum que al conjunt de l’Estat se situa al 67,7%.