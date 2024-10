Errejón dimiteix després d'acusacions de violència masclista

El fins ara portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha anunciat la dimissió de tots els seus càrrecs i la seva renúncia a l'escó a través d'un comunicat en X. La denúncia pública de diverses dones que afirmen haver sofert maltractament per la seva part ha estat el detonant d'aquesta decisió. Público estava en converses amb persones i formacions polítiques pròximes a Errejón entorn d'aquest assumpte des de mitjana demà. Diferents fonts pròximes al diputat i al seu partit, Més País, ho havien confirmat prèviament a Público.

El ja exportaveu s'ha referit al fet que porta des que té "ús de raó compromès i militant políticament". "Aquesta és la meva manera d'estar en el món", ha assegurat el diputat, que explica: "El ritme i el mode de vida en la primera línia política, durant una dècada, ha desgastat la meva salut física, la meva salut mental i la meva estructura afectiva i emocional. Crec que això és una cosa que en major o menor mesura experimenta tota i tot qui estigui en aquesta posició durant un temps prolongat".

"En la primera línia política i mediàtica se subsisteix i s'és més eficaç, almenys així ha estat el meu cas, amb una manera de comportar-se que s'emancipa sovint de les cures, de l'empatia i de les necessitats dels altres", considera, prosseguint: "Això genera una subjectivitat tòxica que en el cas dels homes el patriarcat multiplica, amb companys i companyes de treball, amb companys i companyes d'organització, amb relacions afectives i fins i tot amb un mateix".

"Després d'un cicle polític intens i accelerat, he arribat al límit de la contradicció entre el personatge i la persona. Entre una forma de vida neoliberal i ser portaveu d'una formació que defensa un món nou, més just i humà. La lluita ideològica és també una lluita per construir formes de vida i relacions millors, més acurades, més solidàries i, per tant, més lliures. No se li pot demanar a la gent que voti diferent de com es comporta en la seva vida quotidiana", ha expressat en la publicació.

"Acabo l'etapa més important de la meva vida. Una etapa dura i apassionant. Amb encerts dels quals estic orgullós i errors que espero contribuir a reparar amb aquesta decisió", conclou.



Tot prové d'una publicació de la periodista Cristina Fallarás a Instagram que recollia la denúncia anònima d'una dona que narrava els episodis de violència masclista a les mans d'"un polític que viu a Madrid". Més endavant es refereix a aquest polític com "l'indignat social" que "mai treu el cap els dies del 8-M". "És un maltractador psicològic, un veritable psicòpata, un monstre", descriu el missatge.

D'aquest cas se'n van fer ressò altres usuaris de xarxes socials que van assenyalar directament a Errejón. Encara que el missatge de X més difós en el qual s'identificava el polític pel seu nom i cognoms després va ser eliminat, aquest havia acumulat 229.000 visualitzacions.

Hi havia precedents

Aquesta acusació no és l'única contra l'exportaveu de Sumar. Al juny de 2023, una altra usuària anònima va denunciar a Twitter haver sofert un episodi d'assetjament per part del polític, en aquesta ocasió citant-lo directament. El fil va ser eliminat, però aquest mitjà va guardar el seu contingut:

"Dissabte passat 17 de Juny vaig viure una situació molt incòmoda amb Íñigo Errejón (@ierrejon) que es podria classificar com a agressió sexista. No sé si això arribarà a algun lloc, però jo em sento amb el deure d'explicar-ho. També agrairia molt la difusió". Aquesta dona denunciava tocaments per part de Errejón.

"Com era possible que vingués aquí un polític de nivell nacional, conegut precisament per ser d'esquerres i feminista, i em fiqués mà justament a mi, justament enmig d'un esdeveniment feminista i punk? Havia d'haver-hi algun error. Ho deixem córrer una altra vegada, i jo dubtava molt que tornés a ocórrer després que la meva amiga C li donés la clatellada. No obstant això al cap de poca estona vaig tornar a notar una mà, però aquesta vegada en l'altre costat i en el cul directament".

"Em vaig quedar parada sense saber com reaccionar, com en xoc. No podia estar passant. No sabria dir quant temps va passar exactament, però igual que les altres vegades, puc assegurar que no van ser dos segons tampoc. En algun punt va parar i les meves amigues M i D em van veure la cara i van començar a preguntar-me que si estava bé, i aquí ja vaig decidir dir-li-ho tot a la resta del grup i anar fora per a parlar les coses".

"Ho vaig acabar explicant a les meves amigues i a més gent, fins que vaig topar amb una de les organitzadores de l'esdeveniment, a la qual també li ho vaig explicar amb tots els detalls, perquè quedés constància més que res. Aquesta noia va anar a parlar amb el grup d'Errejón, i jo no sé el que van parlar però se'n van anar de seguida del lloc".