Un jutjat avala la sanció de la UAB a un professor per abús d'autoritat

El jutjat del contenciós administratiu número 15 de Barcelona dóna per bona la sanció imposada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a un professor de filologia hispànica per abús d'autoritat. L'afectat hi va presentar recurs, però s'ha desestimat, segons ha avançat l'Ara.

Els fets es remunten a fa poc més d'un any, quan la universitat el va suspendre de sou i feina durant catorze mesos, un període que ha expirat fa pocs dies. La sanció va entrar en vigor el 20 de març de 2023 i s'ha complert aquest passat 20 de maig. El que queda de curs, però, el professor no té docència assignada i des de la universitat es treballa amb la comunitat educativa per preparar el seu "retorn" a les aules a partir del pròxim curs.

Segons va informar la mateixa UAB en el moment que va transcendir la sanció, el docent havia fet "prevaldre la seva condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut" i se'l va acusar també "d'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec".

El cas del professor de Filologia Hispànica va transcendir dos dies després que la UAB apartés de l'activitat un catedràtic de física condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. L'home va ser condemnat a un any i mig de presó i a nou d'inhabilitació.