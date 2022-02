A l'espera de comprovar el suport ciutadà al projecte de candidatura per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 -que es resoldrà a través d'una consulta als residents a les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran-, el Govern referma cada cop la seva aposta per fer-los. Ho ha evidenciat el secretari general de la Vicepresidència de la Generalitat, Ricard Font, que en una entrevista a Rac 1 ha assegurat que si es fessin els Jocs a Catalunya, la previsió del Govern és que generarien superàvit. En concret, ha dit que l'estimació és que tindrien un cost de 1.390 milions, però que alhora es recuperarien ja que la previsió és que generarien uns ingressos de 1.500 milions.



Font s'ha preguntat "quant val 15 dies de publicitat d'un territori globalment i set anys parlant dels Pirineus". I ha assegurat que el Pirineu català té la capacitat d'acollir tots els esportistes que participarien en les proves de muntanya, que serien entre 1.000 i 1.200 esportistes -a més de 2.000 més a Barcelona-, sense la necessitat de crear una vila olímpica de nova construcció.



Pel que fa a les proves, la intenció és que les d’esquí alpí es facin a la Molina i Masella (Cerdanya), i les de freestyle i snowboard, a Baqueira Beret (Vall d’Aran). Com que les pistes catalanes estan totes per sobre dels 1.800 metres, les competicions d’esquí de fons i biatló es podrien fer a l’Aragó. Barcelona seria la seu de les competicions de gel (hoquei sobre gel, patinatge artístic...) i les proves es podrien disputar al Palau Sant Jordi, el nou Palau Blaugrana i al Pavelló Olímpic de Badalona. Segons Font, per a les competicions de patinatge sobre gel també es podria habilitar un espai a la Fira de Barcelona.

França, opció més probable per a les proves com els salts o el bobsleigh

En canvi, ha descartat la construcció d'infraestructures per acollir proves com ara els salts d'esquí o el bobsleigh, que "no tenen tradició a Catalunya" i que costarien uns 200 milions d'euros. Aquestes proves, que tampoc no es poden dur a terme a Aragó, es podrien disputar a les instal·lacions existents a Albertville, Tignes o Courchevel (França); mentre que l'opció de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) és una idea "romàntica".



Font també ha defensat que "les infraestructures s'han de fer" i ha posat com a exemple la línia R3 de Rodalies, que ha assegurat que cal fer no pels Jocs Olímpics sinó per la ciutadania, així com el tercer carril de la C-16. Finalment, ha afegit que "seria fantàstic" que les cerimònies d'inauguració i clausura es fessin a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.