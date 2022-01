Protestes al Ripollès i al Berguedà per exigir que les dues comarques siguin incloses en la consulta sobre els Jocs

Diumenge de protestes contra els Jocs d'Hivern al Berguedà i el Ripollès, dues comarques que han quedat fora de l'àmbit de la consulta que preveu fer el Govern a la primavera a la veguera de l'Alt Pirineu i Aran. D'entrada, unes 200 persones han tallat, aquest diumenge a la tarda, la C-16 al seu pas per Berga per exigir al Govern que s'inclogui el Berguedà en la consulta vinculant per decidir si volen uns Jocs Olímpics d'Hivern l'any 2030.

El tall arriba deu dies després que el Govern anunciés que la consulta, vinculant, es faria exclusivament entre els veïns de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Al Ripollès, que també exigeix formar-ne part, s'ha fet una acció similar al punt quilomètric 92 de la C-17, al sud de Ripoll.



Els manifestants s'han concentrat a la plaça Gernika de Berga i s'han desplaçat fins a la C-16, a uns 300 metres, sorprenent els conductors que s'han trobat, de cop, la via tallada en un tram que habitualment ja registra retencions cada diumenge.

Les administracions del territori, amb els veïns

Els veïns no han estat els únics que, aquesta setmana, han mostrat el seu desacord amb la decisió de l'executiu català. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha assegurat que no descarta fer una consulta extraoficial entre els veïns de la capital del Berguedà "perquè tenen dret a poder dir la seva". També des del Consell Comarcal del Solsonès no descarten plantejar una consulta en el mateix sentit. En el cas del Ripollès, el president comarcal, Joaquim Colomer, ha reclamat poder veure l'avantprojecte sobre els jocs abans de votar.

Els manifestants al fons protestant mentre els conductors esperen aturats pel tall de la carretera a Ripoll. — Gerard Vilà / ACN

Una quarantena de persones a Ripoll

Quant a l'acció del Berguedà, una quarantena d'opositors a la candidatura dels JJOO Barcelona-Pirineus han tallat aquest diumenge els accessos a Ripoll per la C-17. El membre de la plataforma Stop Joc Olímpics del Ripollès, Oriol Ajenjo, considera "incongruent" que només una part del Pirineu decideixi sobre el conjunt i veu "faraònica" l'aposta de la Generalitat. Ajenjo diu que el projecte "no respon a les necessitats del territori" i demana que es descarti. El tall ha durat poc més de mitja hora.

"El que no podem entendre és que només una part del Pirineu pugui decidir quan és evident que aquestes dues estan molt afectades per la decisió de fer o no els jocs", ha assenyalat el membre de Stop JJOO, Oriol Ajenjo.



Des de l'entitat carreguen contra l'actitud de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a qui acusen d'haver canviat d'opinió en relació a preguntar a les dues demarcacions. Un fet que Ajenjo vincula a que es tracta de les dues comarques més crítiques amb el projecte. "Potser haver fet oposició contra aquests jocs és un dels motius", argumenta.

Per això, els dos talls d'aquest diumenge tenien per objectiu mobilitzar la ciutadania per fer saber la seva posició en relació als Jocs Olímpics d'Hivern. "Aquesta és una més de les accions que tenim preparades per intentar aturar un esdeveniment que no aporta res al territori i que perpetua un model de turisme caduc", assenyalen des de Stop Jocs Olímpics.



El tall a Ripoll s'ha fet just a la sortida de la localitat a tocar de l'encreuament cap a les Preses. Molts dels conductors que tornaven cap a l'àrea metropolitana de Barcelona es quedaven sorpresos per l'acció i preguntaven els motius. Els manifestants han cridat consignes contra el Govern i portaven pancartes en contra dels Jocs, que consideren "innecessaris".

Lluites partidistes

Des de Stop Jocs Olímpics consideren que la plantada del president de l'Aragó, Javier Lambán, al seu homòleg català, Pere Aragonès, en la trobada a Balaguer "posa en evidència que no hi ha un projecte". "Nosaltres el que demanem és que s'elevi una mica el nivell de debat, perquè no es posen d'acord ni els mateixos socis de candidatura", ha reblat Ajenjo.



En aquest sentit, el membre de l'entitat ha demanat que "no es debati sobre quina bandera hi ha al davant" sinó de les implicacions que tindrà fer aquests Jocs Olímpics. "Al final no pot ser que es converteixi en un debat partidista", ha reclamat.