Un estel lluminós substituirà el pessebre tradicional de la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest Nadal

Aquestes festes de Nadal, la plaça de Sant Jaume de Barcelona lluirà una nova decoració que substituirà el tradicional pessebre per una estrella lluminosa de 20 puntes i quatre metres de longitud cadascuna. Es tracta d'una escultura de 2,5 tones que "simbolitza harmonia i perfecció" amb la seva forma geomètrica regular, un icosaedre fet de ferro, metacrilat i llum LED. Estarà instal·lada del 29 de novembre al 5 de gener, detalla el consistori aquest dijous.

L'obra ha estat creada per l'arquitecte i artista Xevi Bayona i el creador digital Àlex Posada. Batejada amb el nom d'Origen, remet al moment germinal de l'univers, la gran explosió que va transformar les tenebres en llum i energia. Aquesta figura nadalenca de gran envergadura és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en la decoració de Sant Jaume.

I és que les dues institucions han sumat forces per oferir una ambientació unificada de la plaça amb aquesta peça monumental, que estarà ubicada en un lateral, prop del carrer de Ferran i del carrer del Call. L'estel projectarà els seus reflexos de llum sobre les façanes dels dos edificis, que compartiran també la mateixa ornamentació vegetal a les balconades.

De dia, l'estrella farà de gran escultura, mentre amb la posta de sol es transformarà en un far lluminós que projectarà els seus reflexos a banda i banda de la plaça de Sant Jaume. Serà llavors quan la instal·lació desplegui tot el seu potencial: el consistori defineix el seu efecte com "un espectacle on se sumen la seva figura imponent, el sofisticat joc de llums i una banda sonora original".

D'altra banda, la nova proposta artística conjunta preveu també obrir el Palau de la Generalitat a la ciutadania: el dissabte 14 i el diumenge 15 de desembre, es podran visitar els espais més emblemàtics i els seus motius nadalencs. Del 16 al 20 de desembre a la tarda, les portes del Pati Gòtic del Palau també estaran obertes perquè la ciutadania gaudeixi d'un Tió de Nadal, adreçat als nens i nenes, un pessebre de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, i avets de Nadal.

El pessebre tradicional, al Pati de Carruatges

Enguany, el pessebre tradicional es trasllada del Museu Marès al Pati de Carruatges de l'Ajuntament, on es podrà veure des del 29 de novembre fins al 5 de gener del 2025. La instal·lació elaborada per l'Associació de Pessebristes de Barcelona aposta per "l'olor del mar, vincle de les dues grans fonts d'inspiració de la proposta". Es tracta de la commemoració del centenari del poeta Joan Salvat-Papasseit, que va treballar al Moll de la Fusta i el va evocar en alguns dels seus versos, i la Copa Amèrica de vela.