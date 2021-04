Un estudi mostra que el model de plataformes és "depredador": 'riders' sense papers i sous per sota 900 euros

CCOO ha denunciat aquest dijous la precarietat laboral que pateixen els repartidors de plataformes com Glovo, Deliveroo i Uber Eats fruit d'un "model depredador" que se sosté amb "falsos autònoms" i riders sense papers amb sous d'entre 600 i 900 euros. Els treballadors que cotitzen com a treballadors per compte propi i tenen una situació administrativa regularitzada poden arribar a cobrar entre 1.000 i 1.500 euros, una quantitat a la qual se li ha de restar la quota d'autònoms, l'IVA i l'IRPF. Segons una enquesta que ha elaborat el sindicat, la precarietat laboral, l'estrès i el desemparament en cas d'accions són els problemes principals que denuncien els repartidors que fan jornades de més de 10 hores sis dies a la setmana.



L'enquesta posa en relleu que la pandèmia ha perjudicat especialment la situació dels repartidors perquè el preu per comanda que paguen les empreses ha baixat i perquè hi ha més persones disposades a treballar a les plataformes.



Una altra de les queixes més freqüents, és el pagament per comanda entregada i no pel temps que estan connectats a la plataforma esperant que els hi arribi alguna feina. Els sistemes de puntuació que fan servir companyies com Glovo condemnen els repartidors a un "esclavatge" en el qual "les persones que no tenen una puntuació per rebre un horari i entregar comandes han d'estar tot el dia actualitzant la plataforma per veure si poden treballar", explica Carmen Juares, responsable de Noves realitats del treball i Precarietat de CCOO de Catalunya.



Aquest fet els obliga a fer jornades molt llargues i a desplaçar-se ràpidament entre comanda i comanda, cosa que els posa en risc de patir accidents. Precisament, segons Juares, que ha elaborat l'informe, "el desemparament en cas d'accidents és una preocupació constant" en un sector que ha arribat a viure accidents mortals.



Trasllat dels riscos als treballadors

Un altre factor de risc detectat és el de la inseguretat, els robatoris i l'assetjament sexual. Tot plegat, davant de la "desvinculació total" de les plataformes que continuen afirmant que "no hi ha una relació laboral" entre els riders i l'empresa, ha lamentat Juares. "No podem permetre que empreses que es presenten com a innovadores i d'economia col·laborativa acumulin guanys traslladant les obligacions laborals i els riscos a treballadors i treballadores", ha afegit.

CCOO denuncia que el model és "depredador" perquè en cas d'incidència hi ha "molt poc suport per part de la plataforma perquè la raó sempre és del client" i en canvi, les empreses pressionen i vigilen els treballadors constantment. "Control per una banda i desvinculació per l'altre. Estem davant d'un model de negoci que és tan antic com el capitalisme", ha dit Dani Garrell, del Centre d'Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya.



Garrell ha afegit que l'existència de treballadors migrants amb una situació irregular que lloguen comptes d'un altre rider "apunta a ser la base del negoci" d'empreses com Glovo, Deliveroo o Uber Eats. "El creixement es basa en l'entrada massiva de mà d'obra sense papers", ha assegurat.