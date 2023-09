Eurodiputats plantegen la mediació de la UE en processos d'autodeterminació sense acord

Un grup d'eurodiputats ha presentat aquest dimarts una proposta de regulació que serveixi com a "marc legal" per implementar processos d'autodeterminació a la Unió Europea (UE), on proposen que l'organització sigui mediadora en casos on no hi ha acord. La proposta ha estat feta a petició d'eurodiputats dels Verds, l'Esquerra i els liberals de Renovar Europa.

Pels diputats del Parlament Europeu, les institucions comunitàries han "d'intervenir" quan hi ha un "clar risc de violació dels valors europeus per part dels estats membre". Fins i tot, suggereixen que es pugui activar l'article 7 del Tractat, que pot arribar a deixar el país en qüestió sense dret a vot al Consell. La intenció dels eurodiputats és portar-la a fòrums de debat i presentar-la a la Comissió Europea i el Consell.

La proposta de regulació busca fixar unes "garanties i condicions" per exercir el dret a l'autodeterminació a la UE. Així, sostenen que la "condició" per començar un procés d'autodeterminació és que hi hagi una majoria parlamentària en el territori en qüestió, en els casos en què aquest té una cambra pròpia. La votació sobre l'autodeterminació es pot fer sota diferents formes, però les decisions han de ser "reversibles" i les votacions s'han de poder "repetir", afegeix.

El text planteja que també es pugui analitzar la "legitimitat" de la demanda i supervisar que es respecten els principis democràtics, de sobirania i d'estat de dret, entre d'altres. Pel que fa a la ciutadania europea, la proposta de regulació planteja que els ciutadans del nou estat la mantinguin fins que acabi la negociació, el reconeixement i la integració a la UE.

Compatible amb els tractats i la legislació

La professora de dret de la Universitat d'Edimburg i coordinadora de la proposta, Elisenda Casanas, ha defensat que l'autodeterminació té una "dimensió europea" i que hi ha un "buit" en la legislació comunitària sobre què passa quan un territori s'independitza d'un estat membre i vol mantenir-se a la UE. La proposta és "completament compatible" amb els tractats i la legislació europea, ha assegurat.

L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha negat que els processos d'autodeterminació siguin una "qüestió interna" dels estats i ha defensat que és un dret dels ciutadans europeus. I l'eurodiputada del PNB Izaskun Bilbao ha subratllat que la UE ha de "perdre la por als conflictes territorials", confiant que la regulació que proposen tingui "recorregut en el futur".