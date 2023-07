Puigdemont i Comín no van al ple de l'Eurocambra a Estrasburg pel temor a ser detinguts

Els eurodiputats de Junts per Catalunya Carles Puigdemont i Toni Comín no assisteixen al ple del Parlament Europeu d'Estrasburg per por a què puguin ser detinguts. L'expresident de la Generalitat ha apuntat que no hi viatja a causa de la resposta "ambigua" que els ha fet arribar la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, en relació amb la seva immunitat. En canvi, Clara Ponsatí sí que hi va, perquè sobre ella no hi ha prevista l'emissió d'una ordre europea de detenció.

"El Parlament no garanteix que s'utilitzi aquesta ambigüitat per practicar una detenció com la de l'Alguer i que podria significar el trasllat del procés d'extradició a França", ha assenyalat Puigdemont. La setmana passada havia assegurat que aniria al plenari, que se celebra entre aquest dilluns i el dijous 13, després que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) rebutgés el seu recurs i perdessin la immunitat de l'Eurocambra.

Sobre la consulta d'aquesta immunitat "ambiguament qüestionada a la sentència del TGUE", detalla que tot el que han rebut com a resposta és que, arribat el cas, es prendran "totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment". "És a dir, més ambigüitat. Probablement perquè de la sentència se'n fa difícil extreure'n una decisió clara", afegeix l'expresident.

Davant aquesta situació, ni ell ni Comín hi viatgen, "contràriament" al que era la seva "intenció" i "deure", ha dit. Això, excepte que el Parlament els comuniqui "de manera clara" que la immunitat de desplaçament queda "garantida". "Seguirem demanant una resposta clara a aquesta qüestió, no pas per l'afectació personal que pugui tenir sinó perquè afecta un dret fonamental que cap Parlament del món democràtic no hauria de discutir", afegeix.

A diferència de Puigdemont i Comín, l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, sí que assisteix al ple d'Estrasburg. En el seu cas no es contempla la possibilitat d'una ordre europea de detenció, ja que només està acusada d'un delicte de desobediència i no s'exposa a penes de presó. L'expresident es va desmarcar de les declaracions de Ponsatí criticant amb duresa l'estratègia judicial que s'ha seguit fins ara a l'exili.

El rebuig del TGUE

El Tribunal General de la Unió Europea (TGIE= va rebutjar dimecres passat els recursos dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí contra el Parlament Europeu per l'aixecament de la seva immunitat. Amb aquesta decisió, van perdre la immunitat cautelar que tenien. El tribunal va desestimar tots els motius formulats pels eurodiputats, en particular les seves al·legacions segons les quals l'Eurocambra va negar que el suplicatori intentés danyar l'activitat parlamentària dels tres independentistes.

Tot i la decisió, Puigdemont va assegurar que aniria al ple d'Estrasburg. El seu advocat Gonzalo Boye va assegurar que tenen "immunitat de desplaçament" vinculada a la condició d'eurodiputat. Les defenses van avançar que presentarien un recurs en última instància al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acompanyat d'una petició de mesures cautelars per intentar retenir la immunitat provisionalment.

Per la seva part, el Tribunal Suprem estudiarà la decisió del TGUE. El magistrat Pablo Llarena podria reactivar les euroordres o emetre'n una quarta ronda, però primer analitzarà la resolució del tribunal.