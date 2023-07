Revés per a Puigdemont, la justícia europea tomba la immunitat

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat aquest dimecres la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a Carles Puigdemont i els també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí. D'aquesta manera, desestima el recurs de l'expresident de la Generalitat contra la decisió de l'Eurocambra de suspendre la seva immunitat europarlamentària, seguint la petició del Tribunal Suprem

Així doncs, els tres exiliats independentistes han perdut la immunitat que tenien fins ara per la seva condició d'europarlamentaris i s'obre la porta a noves euroordres per part del jutge Pablo Llarena. La decisió del TGUE, però, no és definitiva. La seva defensa ja ha avançat que recorreran la sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i demanaran mesures cautelar.

Tant Puigdemont com Comín estaven reclamats per sedició, però la reforma del Codi Penal ha derogat aquest delicte i ha fet decaure aquesta part del seu processament. Ara Llarena els reclama pels delictes de malversació i desobediència per l'organització del referèndum de l'1-O. En el cas de Ponsatí, sobre ella només pesa una ordre de detenció simplement per haver-se negat a declarar al Suprem. L'exconsellera d'Educació, de fet, ja va trepitjar Barcelona el 28 de març.



"Res no s'acaba"

Minuts després de conèixer la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), l'expresident Carles Puigdemont assenyalat a través d'un tuit que "res no s'acaba". "Avui la dissidència política està més amenaçada a Europa. Les minories polítiques que defensen causes que incomodin els estats tindran, si aquesta sentència no es reverteix, més dificultats per exercir els seus drets", ha indicat Puigdemont.



L'eurodiputat ha afegit que estan "preparats" per afrontar l'escenari actual, si bé ha admès que esperaven que el TGUE estimés el seu recurs i, per tant, mantinguessin la immunitat.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha donat suport a Puigdemont a través d'un tuit: "Ara i sempre amb tu". De la seva banda, l'exconseller Josep Rull també ha donat la seva "força" als tres eurodiputats, de nou a través de Twitter: "Fer front a l'adversitat, sortir-se'n i sortir-ne enfortits. No rendir-se mai".

"Si no fos per tu, president, per la teva força i ganes de guanyar, avui ja no es parlaria del que vam fer l'1 d'octubre i per tant avui ningú recordaria que Catalunya és una nació que mai s'ha rendit", ha escrit la candidata de Junts a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, a Twitter després de conèixer la decisió del TGUE.