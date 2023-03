Ponsatí queda en llibertat després de declarar davant del jutge i Llarena la cita al Suprem el 24 d'abril

L'exconsellera i actual eurodiputada Clara Ponsatí ha quedat finalment en llibertat pocs minuts abans de les onze de nit d'aquest dimarts després de declarar davant del jutge a la Ciutat de la Justícia quatre hores després de ser detinguda pels Mossos. El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat Ponsatí el proper 24 d'abril a les 11 del matí per comunicar-li el seu processament per un delicte de desobediència.

Llarena ha deixat sense efecte l'ordre de detenció així com la rebel·lia acordades en el seu dia. També ha establert que cal que l'exconsellera designi domicili i telèfon on pugui ser localitzada i que comparegui davant de l'òrgan judicial quan sigui cridada, advertint que si ho incompleix es pot modificar la seva situació personal i pot ser detinguda.



Els Mossos d'Esquadra han detingut Ponsatí a la plaça de la Catedral de Barcelona i l'han portat directament a la Ciutat de la Justícia. Llarena ha notificat la seva decisió a les parts i al jutjat de guàrdia de Barcelona. La detenció s'ha produït per part d'agents de paisà, just després de la compareixença en la qual ha parlat sobre el seu retorn, després de cinc anys a l'exili.

L'exconsellera catalana ha tornat aquesta mateixa tarda a Catalunya travessant la frontera francoespanyola. Ho ha fet havent decidit no entregar-se a les autoritats, tot i que té en vigor una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.



Un agent de paisà l'ha aturada per identificar-la, just quan es trobava a l'alçada de la plaça de la Catedral envoltada de periodistes i acompanyada pel seu advocat, Gonzalo Boye. L'exconsellera li ha ensenyat el carnet d'eurodiputada que portava penjat del coll per defensar la seva immunitat i ha preguntat si n'estaven segurs.

Finalment, però, ha accedit a pujar al cotxe policial i s'ha efectuat la detenció per ordre judicial, per després ser traslladada a la Ciutat de la Justícia. Ponsatí gaudeix actualment la immunitat europarlamentària cautelar que li va concedir el Tribunal de Justícia de la UE a finals de maig del 2022.

La mateixa exconsellera ha fet una piulada pocs minuts després dels fets, adjuntant una imatge del moment. Ponsatí considera que els Mossos l'han detingut "il·legalment".



L'eurodiputada ha assegurat just en arribar a Barcelona que no tenia intenció d'entregar-se a les autoritats ni comparèixer davant del Tribunal Suprem. "No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha dit aquesta tarda en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentat la detenció de Clara Ponsatí a Barcelona, que també ha descrit com a "il·legal". "A Espanya l'estat de dret importa més aviat poc", ha assegurat.

Concentració a la Ciutat de la Justícia

Unes 200 persones es concentren a la Ciutat de la Justícia per la detenció de Ponsatí. — ACN

A la Ciutat de la Justícia s'hi han convocat diverses persones en protesta de la detenció, convocats per Òmnium Cultural i l'ANC. Unes 200 persones s'han reuit amb estelades i crits de '1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Independència', 'Fora les forces d'ocupació' i 'Llibertat per a Clara Ponsatí'. Alguns tallen el lateral de la Gran Via.

També hi han participat representants de partits independentistes. Política de Junts i de la CUP s'han apropat també per donar suport a Ponsatí, com ara el mateix Jordi Turull, Albert Batet, Josep Rius, Eulàlia Reguant i Carles Riera.