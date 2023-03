Clara Ponsatí torna a Catalunya després de cinc anys a l'exili

L'eurodiputada Clara Ponsatí ha tornat aquest dimarts a Catalunya travessant la frontera francoespanyola sense entregar-se a les autoritats després de cinc anys a l'exili. L'exconsellera d'Educació ha arribat aquest migdia a Catalunya, on oferirà una roda de premsa per explicar el seu retorn des de Bèlgica.

Té en vigor una ordre de detenció per desobediència per l'1-O

Actual membre del Parlament Europeu per Junts, Ponsatí té en vigor una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. També té immunitat europarlamentària cautelar concedida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. "Em sento molt bé, contenta per poder tornar a trepitjar la Catalunya del sud", ha dit Ponsatí en declaracions en exclusiva per l'ACN.



Encara des del cotxe amb el qual ha creuat des de Perpinyà, Ponsatí ha assegurat que ara queda "a l'expectativa de les pròximes hores i dies". L'exconsellera ja havia avançat al gener que tornaria aviat i que no pensava comparèixer al Suprem.

Ponsatí ha fet aquest pas després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena revisés l'acusació contra els líders independentistes encara no jutjats en la causa de l'1-O arran de la derogació de la sedició pactada entre el Govern espanyol i ERC. Precisament, Ponsatí només estava acusada d'aquest delicte, a diferència de l'expresident Carles Puigdemont, l'eurodiputat Toni Comín i l'exconseller Lluís Puig, que s'enfronten a un delicte de malversació.



Amb la recent reformulació de la causa del Procés al Suprem, Ponsatí s'exposa a un delicte de desobediència, que no comporta penes de presó. Llarena ha rebutjat processar-la de moment pel nou tipus agreujat de desordres públics, com volien la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.