Ponsatí preveu tornar a Catalunya "com més aviat millor" i ja avisa que no compareixerà al Suprem

L'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí preveu tornar a Catalunya "com més aviat millor", però no es presentarà davant el Tribunal Suprem en assegurar que no reconeix la jurisdicció del jutge Pablo Llarena, per la qual cosa desconeix si serà detinguda. "Garanties democràtiques a l'Estat no se'n tenen mai. En el meu cas, tinc immunitat [com a europarlamentària] i no m'haurien de detenir. Però garanties al 100% no les tenim", ha recalcat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

L'entrada en vigor aquest dijous de la reforma del Codi Penal va suposar que el magistrat Llarena retirés les acusacions de "sedició" -delicte que ha desaparegut- dels prcessaments de Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. Mentre que els tres primers, però, segueixen imputats pels suposats delictes de malversació i desobediència, en el cas de l'exconsellera d'Ensenyament, però, només es manté el processament per desobediència, la mateixa situació que la de la secretaria general d'ERC, Marta Rovira.

Es tracta d'un delicte que no comporta penes de presó, però Llarena sí que manté l'ordre de detenció contra elles si trepitgen territori estatal per fer-les declarar al Suprem. Després d'explicar que la tornada dependrà de la seva agenda, Ponsatí ha assumit que la seva decisió de no presentar-se davant el Suprem pot tenir conseqüències, i per això està estudiant les implicacions que pot tenir la seva decisió.

"Com que Llarena ha renunciat a perseguir-me per posar-me a la presó, jo tornaré a casa meva", ha destacat l'exconsellera, que ha insistit que desconeix com reaccionarà el jutge del Suprem. A la pregunta si esperava trobar-se en aquesta situació, ha precisat que era "un escenari possible" i ha lamentat que, en el cas de l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es mantingui la nova malversació agreujada, que conserva les penes de l'antiga malversació.

"Faran tot el que puguin per tancar Puigdemont"

"Llarena és la punta de llança de la persecució espanyola contra el president Puigdemont i el seu govern. El seu objectiu és tancar-ho a la presó i faran tot el que puguin", ha avisat Ponsatí, que creu que això no ha estat possible gràcies a la resposta de els tribunals europeus i de la feina que han portat des de fora d'Espanya. A parer seu, la derogació del delicte de sedició és la resposta del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a la "pressió internacional" que s'ha exercit, però no creu que la reforma del Codi Penal tingui grans conseqüències des d'un punt de vista polític.