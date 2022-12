El Senat culmina la derogació de la sedició i la reforma de la malversació entre crítiques al Constitucional

La decisió del Tribunal Constitucional de prohibir al Senat la seva capacitat per votar una reforma que afecta la renovació del mateix tribunal de garanties, ratificada aquest dimecres a la nit, ha centrat les crítiques de la majoria dels grups durant el debat final sobre la derogació de la sedició i la reforma de la malversació.

La reforma exprés del Codi Penal ha rebut aquest dijous llum verda definitiva a la Cambra Alta per 140 vots a favor, 118 en contra i 3 abstencions, encara que sense els preceptes retirats pel TC en acceptar aquest òrgan la mesura cauteralíssima sol·licitada pel PP per a impedir la renovació de la cort de garanties.

El debat, que ha durat quatre hores, ha començat amb l'exposició dels vetos presentats pel PP, Vox, Cs, UPN i Junts. En aquest sentit, el portaveu popular, Javier Maroto, ha dit que l'aprovació de la norma, que "recull tots els incompliments de Sánchez", hagi coincidit amb el sorteig de la Loteria de Nadal.



Així mateix, tant el representant del PP com la resta de senadors de la dreta i la ultradreta han retret al Govern espanyol el seu interès per la reforma, impulsada pel PSOE i Unides Podem, amb el suport d'ERC, així com d'altres socis. El text substitueix el delicte de sedició pel de desordres públics agreujats i distingeix clarament entre tres nivells de malversació (amb ànim de lucre, sense ànim de lucre i un desviament pressupostari o despeses de difícil justificació).

Tot i això, encara que amb un to menys aspre que la setmana passada, quan la iniciativa va superar la votació al Congrés, la majoria de senadors que han intervingut s'han referit des de la tribuna al Tribunal Constitucional i a la seva "imparcialitat" per la decisió inèdita i sense precedents adoptada en un Ple extraordinari dilluns passat. De fet, el mateix president del Senat, el socialista Ander Gil, ha donat pas a la votació amb una crítica al tribunal de garanties per no deixar a la Cambra Alta exercir les seves "legítimes competències".

Tot i aquest intent d'"emmudir" el Parlament, com ahir va definir Pedro Sánchez, el senador socialista José María Oleaga ha recollit el guant de la versió de l'Executiu per respondre al desafiament del Constitucional: "La democràcia triomfarà", ha sostingut.



També, davant de les crítiques de les dretes, entestats a assenyalar que la llei posa en risc la integritat d'Espanya i beneficiarà els corruptes, els representants socialistes han apostat des de la tribuna del Senat per la "convivència" a Catalunya, ja que aquesta norma no fa més que caminar en aquest camí. "Malgrat que ens volen dividir, la dreta no ens despistarà. Estem en el bon camí. Estem fent el que millor considerem per al nostre país. Lluitarem per la convivència", ha afegit Oleaga.

Per part seva, la senadora d'ERC Laura Castel ha sortit també en defensa de les potestats de les Corts consagrades en una Constitució "caducada", com el mandat del CGPJ i del Constitucional. "El Parlament és l'únic dipositari de la sobirania popular".



Així mateix, la seva companya de files Mirella Cortès ha reconegut que la via de diàleg empresa per ERC amb el Govern de Pedro Sánchez per a la desjudicialització del conflicte polític català està donant fruits. Tot i que no ha desaprofitat l'oportunitat per criticar "la falta d'acompanyament d'una part significativa de l'independentisme", en referència a Junts, que rebutja la mesura perquè "salva uns quants deixant al peu dels cavalls molts altres", en paraules del seu senador Josep Maria Cervera.

Els representants del PNB, Más Madrid i Geroa Bai també han tingut paraules sobre la decisió del Constitucional, però també han rebutjat les presses del Govern espanyol per culminar en 41 dies una reforma de tal calibre. Tot i això, segons la senadora jeltzale Estefania Beltrán, les "estretors" no justifiquen "les formes extremes que han derivat aquesta pugna institucional".

Així mateix, el membre de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusat el PP de "celebrar" la suspensió de les Corts Generals per part d'"un tribunal enfrontat a la Constitució". "Literalment s'ha rebel·lat contra la democràcia", ha afegit sobre aquest fet "insòlit". També, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha criticat l'"espectacle" dels darrers dies. Els dos representants, a més del de Compromís, s'han abstingut pels dubtes que els suscita la malversació, però la reforma ha acabat el camí a les Corts tot i que per un moment va estar als llimbs tot el conjunt de lareforma per l'ombra del Constitucional.