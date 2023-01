Satisfacció en l'independentisme després que el TJUE hagi fixat les condicions per poder rebutjar euroordres

L'esperada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les qüestions prejudicials plantejades pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha provocat reaccions immediates per part dels principals afectats i de partits i entitats independentistes. La majoria s'han motrat satisfets davant del fet que el tribunal europeu hagi fixat les condicions per poder rebutjar euroordres.

El TJUE considera que Bèlgica no podia negar-se a extradir l'exconseller Lluís Puig amb l'argument que el Suprem no era competent per demanar-la, però alhora obre la porta a denegar les euroordres quan un "grup objectivament identificat de persones" pugui veure vulnerats els seus drets fonamentals en cas de ser jutjat.



Com era d'esperar, la primera reacció ha estat la de l'exconseller Lluís Puig, qui ha celebrat la sentència i ha dit que és un pas més cap al retorn dels exiliats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puig ha assegurat que "Llarena ho té molt més difícil si presenta una quarta euroordre".

L'exconseller de Cultura Lluís Puig. ACN/Nazaret Romero.

Tot i l'optimisme, l'exconseller ha remarcat que "cal llegir molt bé la sentència". Està convençut que la resolució dona "arguments sòlids" a les defenses dels exiliats per batallar una nova euroordre. En aquest sentit, ha celebrat que la sentència inclogui l'esment a "un grup objectivament identificable de persones". "Som una minoria nacional, li podem dir grup, si voleu, però som una minoria nacional. Això reforça molt la tesi de les nostres defenses", ha dit.

"Europa avui és més Europa, té una justícia més igual per a tots els ciutadans europeus. S'haurà d'anar amb molt de compte si es volen vulnerar els drets en diferents països. Això dona energia", ha conclòs Puig.



Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha defensat que els independentistes catalans són un "grup objectivament indentificable". Ho ha expressat a través del seu compte de Twitter després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi fixat les condicions per poder rebutjar euroordres. I una d'elles és si hi ha "raons serioses i fundades" de vulneració de drets d'un individu i "deficiències" que "afecten la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones a què pertany l'interessat".

Per la seva banda, Òmnium ha expressat en un fil de Twitter que el "Tribunal de Justícia de la UE ha fet un pas important al reconèixer la persecució a l'independentisme". En aquest sentit, ha celebrat que per primera vegada es reconeix que es poden denegar les ordres d'extradició si es demostra, per una banda, "deficiències que afectin els drets d'un grup objectivament identificable, com podria ser l'independentisme", i per altra banda, "que l'òrgan que jutjaria el cas clarament no té la competència per fer-ho".

Per tot plegat, Òmnium creu que amb aquesta resolució, el TJUE "crea un precedent amb els exiliats independentistes que els permetrà continuar defensant-se dels abusos de l'Estat".

Per part d'ERC, en un fil de Twitter, Marta Rovira ha dit que es comença a reconèixer que "existeix una causa general contra l'independentisme, és a dir, persecució política". "No són casos individuals, és tot un moviment democràtic", ha afirmat.