Aval limitat de la Justícia Europea a Llarena en la seva batalla per extradir Puigdemont

En una esperadíssima resolució, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès aquest dimarts al matí la seva resposta a les qüestions prejudicials plantejades pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena arran de la negativa de Bèlgica a executar l'ordre d'extradició contra l'exconseller Lluís Puig. I, com era de preveure, la sentència presenta nombrosos grisos i s'obre a diverses interpretacions.

D'entrada, el TJUE conclou que Bèlgica no podia negar-se a l'extradició de Puig argumentant que el Suprem no tenia competències per demanar-la. De fet, determina que un país membre de la UE no pot negar-se a una euroordre d'extradició si no hi ha "objectius fiables, precisos i acreditats" que demostrin que el seu sistema judicial presenta "deficiències sistèmiques o generalitzades".

Alhora, però, obre la porta a la denegació de les euroordres quan aquestes deficiències afecten un "grup objectivament identificat de persones", de manera que en el cas de ser jutjats es puguin veure vulnerats els drets fonamentals.



En qualsevol cas, la resolució del TJUE aplana el camí perquè Llarena torni a presentar una euroordre contra Puig, mentre que s'haurà d'esperar a què el Tribunal General de la UE (TGUE) es pronunciï -previsiblement el març- sobre la immunitat com a eurodiputats de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí abans de decidir-se a fer-ho en els seus casos.



HI HAURÀ AMPLIACIÓ