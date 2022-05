 Puigdemont, Comín i Ponsatí recuperen la immunitat com a eurodiputats de forma cautelar

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha retornat de manera cautelar la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La decisió del tribunal amb seu a Luxemburg arriba després que els tres eurodiputats presentessin un recurs a la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de desestimar les cautelars per la seva immunitat. En la decisió, el TJUE anul·la l'auto del TGUE i suspèn de manera provisional la retirada de la immunitat perquè veu risc de detenció. Segons el tribunal, el fet que no hagin estat detinguts fins ara "no significa que no puguin ser-ho".

L'auto argumenta que no es pot descartar la detenció dels tres eurodiputats perquè el mateix sistema d'euroordres "comporta, per ell mateix, l'obligació de procedir a la detenció de les persones objecte de les descripcions" i, per tant, veu "una gran probabilitat que la persona en qüestió sigui detinguda". Per tant, el TJUE conclou que el TGUE es va equivocar quan va concloure que Puigdemont, Comín i Ponsatí no van argumentar prou que la seva detenció pogués ser "previsible".

En la seva decisió, el TJUE argumenta que la demanda del retorn de forma provisional de la immunitat demanada pels eurodiputats de Junts "compleix el requisit d'urgència". Segons el tribunal, els eurodiputats han demostrat jurídicament la "previsibilitat de la seva detenció i entrega a les autoritats espanyoles si no se suspèn l'execució de les decisions del Parlament mitjançant les quals es va suspendre la seva immunitat".



A més, el TJUE carrega contra el president del comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, Adrián Vázquez, de Ciutadans. Considera que "es demostra a primera vista" que l'eurodiputat de Ciutadans "pren partit" o té "un prejudici personal" contra Puigdemont, Comín i Ponsatí.

Finalment, el tribunal rebutja l'argument d'Espanya que actualment no es pot materialitzar l'euroordre per la suspensió derivada de la pregunta prejudicial del Tribunal Suprem pel rebuig de la justícia belga a l'extradició de l'exconseller Lluís Puig.



"Sense una decisió formal del Tribunal Suprem no pot considerar-se que aquest hagi tingut intenció de qüestionar les ordres de detenció emeses o de suspendre la seva execució", diu el tribunal.

El cas de la immunitat

El retorn provisional de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí s'emmarca en una demanda dels eurodiputats de Junts contra el Parlament Europeu per la suspensió de la protecció parlamentària. A petició del Tribunal Suprem, l'Eurocambra va aprovar al març la retirada de la immunitat. Tots tres ho van denunciar a la justícia europea tot al·legant irregularitats durant el suplicatori i, a més, van demanar que els hi mantinguessin la immunitat de forma cautelar.

Els eurodiputats van recorren al TGUE la decisió tot argumentant que una possible detenció no els deixaria mantenir la seva activitat política com a membres del Parlament Europeu. El tribunal va decidir al juny paralitzar de manera provisional la suspensió de la immunitat dels tres eurodiputats, però al juliol va revocar aquesta decisió i va desestimar les cautelars. Puigdemont, Comín i Ponsatí van recórrer aquesta decisió i l'auto d'aquest dimarts respon a aquesta petició.



Posteriorment, els tres eurodiputats van presentar una segona demanda de mesures provisionals tot invocant nous elements. La demanda va ser desestimada pel TGUE al novembre i van tornar a recórrer al TJUE aquesta decisió.