El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat aquest divendres retornar cautelarment la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí després de la detenció de l'expresident a Sardenya. La justícia europea manté Puigdemont sense la immunitat provisionalment malgrat la detenció de l'Alguer. La decisió rebutja modificar la situació actual dels eurodiputats a l'espera de la decisió definitiva sobre si la retirada de la immunitat parlamentària s'ajusta al dret de la UE. El TGUE creu que el fet que la justícia italiana deixés en llibertat a l'expresident de la Generalitat en l'afer de Sardenya demostra que les euroordres espanyoles no estan en vigor.

"La detenció dels eurodiputats no constitueix, per sí sola, un perjudici greu i irreparable"

Segons argumenta el vicepresident del TGUE, "la detenció dels eurodiputats no constitueix, per sí sola, un perjudici greu i irreparable" i, de fet, el cas de Sardenya "confirma" que les autoritats judicials estatals "no tenen intenció d'executar les ordres de detenció europees abans que el Tribunal de Justícia es pronunciï". Segons el TGUE, per tant, Puigdemont, Ponsatí i Comín "no corren el risc de ser entregats a les autoritats espanyoles en aquesta fase".

La decisió de la justícia europea és provisional, a l'espera que resolgui el recurs que van presentar els eurodiputats catalans perseguits per la justícia espanyol contra la pèrdua d'aquesta immunitat arran d'una votació al Parlament Europeu. La defensa de Puigdemont va tornar a demanar protecció amb mesures cautelars després de la detenció de l'expresident a Sardenya el 23 de setembre. De moment, però, Itàlia ha suspès el procediment per a una possible extradició de Puigdemont, com reclama l'Estat espanyol, fins que la justícia europea s'hi pronunciï.