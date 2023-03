Ponsatí: "L'ordre de detenció de Llarena és il·legal perquè tinc immunitat com a europarlamentària"

L'exconsellera Clara Ponsatí ha tornat de l'exili cinc anys després de marxar-ne, poques setmanes després de la celebració de l'1-O. Ha creuat la frontera de França en cotxe i s'ha presentat a Barcelona per sorpresa. Actualment Ponsatí té una ordre de detenció en vigor pel delicte de desobediència, que no implica penes de presó. "L'ordre de detenció de Llarena és il·legal perquè tinc immunitat com a europarlamentària i si l'executa s'haurà d'atendre a les conseqüències", ha afirmat, contundent.

No compareixerà al Suprem de forma voluntària

Ponsatí, que ha estat a l'exili entre Bèlgica i Escòcia, ha reconegut que ha tornat després que amb la reforma del Codi Penal se suprimís el delicte de sedició. Ara, acusada només del delicte de desobediència per l'organització del referèndum, no s'enfronta a penes de presó. Tot i així, ha anunciat que no compareixerà al Suprem, almenys voluntàriament. Per aquest motiu podria ser detinguda i portada a Madrid per declarar.

"No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha reblat. Ponsatí ha denunciat també la "passivitat" de les institucions catalanes i la "necessitat" que la Unió Europea "deixi de mirar cap a una altra banda".



Per aquest motiu ha anunciat la posada en marxa d'un portal, estatdedret.cat, que vol ser un "inventari de la persecució nacional" amb més d'un miler d'entrades sobre la vulneració de drets a Catalunya en els últims 20 anys.

Immunitat com a eurodiputada

L'exconsellera d'Educació és actualment eurodiputada per Junts i té immunitat parlamentària després que li fos retornada de manera cautelar pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot i així, amb una ordre de detenció en vigor, podria ser arrestada per anar a declarar davant del jutge Pablo Llarena, una cosa que ja ha anunciat que no farà de manera voluntària: "Vinc a plantar cara". Ponsatí ha reconegut que la detenció "podria passar" però està a l'expectativa.

Ponsatí ha reconegut que la detenció "podria passar" però està a l'expectativa

L'exconsellera ja havia avançat al gener que tornaria aviat i que no pensava comparèixer al Suprem. Ponsatí està només acusada de desobediència, a diferència dels altres exmembres del Govern a l'exili, l'expresident Carles Puigdemont, l'eurodiputat Toni Comín i l'exconseller Lluís Puig, que s'enfronten a un delicte de malversació.



Després de la reforma del Codi Penal, Llarena va rebutjar processar-la de moment pel nou tipus agreujat de desordres públics, com volien la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.