Puigdemont retreu a Ponsatí que critiqués l'estratègia de l'exili després de conèixer la sentència del TGUE

Carles Puigdemont s'ha desmarcat de les declaracions que va fer Clara Ponsatí durant la roda de premsa posterior a la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que els va retirar la immunitat. L'exconsellera va criticar amb duresa l'estratègia judicial que s'ha seguit fins ara a l'exili. "Amb les tàctiques judicials no n'hi ha prou per alliberar el país. Prou de xutar la pilota endavant i prou de generar il·lusions falses", va dir.

Aquest dijous, en una entrevista a El Món a RAC1, Puigdemont ha reconegut que no sabia del contingut del discurs de Ponsatí. L'expresident de la Generalitat ha afirmat que no està d'acord "ni amb el to, ni amb el fons ni amb la forma d'aquelles declaracions. També ha admès que tampoc era "el moment". Si bé ha assegurat que a Ponsatí sempre li han "permès" expressar-se "lliurement", li ha retret que ella és eurodiputada "gràcies a l'estratègia" que van adoptar.

"No estic d'acord ni amb el to, ni amb el fons, ni amb la forma, ni amb el moment. Es va equivocar"

Puigdemont ha remarcat que l'estratègia continua i ha recordat que presentaran un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la seva immunitat. També ha confirmat que espera que la resposta arribi en vuit mesos. Sobre la sentència del TGUE, l'expresident ha admès que tenia l'esperança que el tribunal tingués en compte els seus arguments.



Sobre la seva assistència dilluns que ve al ple d'Estrasburg, Puigdemont ha refredat aquesta intenció puntualitzant que demanaran primer al Parlament Europeu que aclareixi si li "garanteix protecció" per desplaçar-se.

L'eurodiputat s'ha mostrat convençut que el jutge Pablo Llarena enviarà noves euroordres aviat. "Serà la quarta euroordre i en serà una nova. No hi ha causa judicial que pugui ser successora de les anteriors perquè estan arxivades", ha dit. També ha insistit que no s'entregarà "mai" a la justícia espanyola malgrat les ofertes d'indult que assegura va rebre del PSOE.



Eleccions europees del 2024

Puigdemont ha avançat que "probablement" es tornarà a presentar a les eleccions europees del 2024. "Avui diria que sí", ha afirmat, tot matisant que "en uns mesos" podria canviar d'opció. Per ara, però, s'inclina per concórrer a les europees de l'any que ve.

Preguntat per si inclouria a Ponsatí a la llista, Puigdemont ha avisat que no serà "compatible" si representa els "marges" de l'independentisme i ha defensat per reprendre "el carril central". "L'independentment té més força quan va pel carril central de la societat i no pels cantons", ha insistit