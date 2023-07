Puigdemont: "No era la decisió que esperàvem però seguirem defensant els drets col·lectius"

L'expresident Carles Puigdemont s'ha mostrat decepcionat per la resolució del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que li retira la immunitat parlamentària, així com als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, però ha dit que també estaven preparats per aquest escenari i no ha donat res per perdut. "No era la decisió que esperàvem però seguirem defensant els drets col·lectius", ha afirmat.

Puigdemont: "Ens ha tocat una altra vegada remuntar una situació adversa"

En una roda de premsa a Brussel·les, acompanyat de Comín i Ponsatí, així com l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont ha confirmat que presentaran recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de qui esperen una "sentència favorable". "Ens ha tocat una altra vegada remuntar una situació adversa", ha afirmat.

La sentència fa decaure les mesures cautelars que els hi havien permès mantenir la immunitat temporalment des que el març del 2021 el Parlament Europeu els hi va retirar. Per tant, ja no es poden moure lliurement pel territori de la UE, com havien fet fins ara, amb l'excepció de l'Estat espanyol.



Tot i això, Puigdemont ha anunciat que es desplaçarà a territori francès per assistir al ple d'Estrasburg que tindrà lloc la setmana vinent. En principi, la sentència no afecta la immunitat pel que fa a aquest desplaçament.

Recurs i petició de noves mesures cautelars

Els eurodiputats de Junts han remarcat que el TGUE, que és el tribunal administratiu que ha dictat sentència aquest dimecres, sempre els ha tombat els arguments, però el TJUE analitza més en detall les qüestions que afecten els drets fonamentals. Serà aquest tribunal qui examinarà el recurs que poden presentar en els propers dos mesos.

Puigdemont, "preocupat" per les "derives" que pot adoptar la UE

"Parlem de drets fonamentals, de democràcia europea, que els defensors de causes que poden incomodar els Estats tinguin dret a defensar-les igual que la resta i no patir lawfare", ha remarcat Puigdemont. L'expresident s'ha reconegut "preocupat" per les "derives" que pot adoptar la UE arran d'aquesta resolució.



El seu advocat, Gonzalo Boye, ha apuntat que la sentència té "punts molt dèbils", sobretot perquè omet qüestions prèviament resoltes pel TJUE, com la competència del Suprem en el cas. "Agafa camins equivocats", ha reblat.