L'independentisme fa costat a Puigdemont després de la decisió de la justícia europea

La decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de retirar la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí ha sacsejat l'actualitat política de Catalunya i de la resta d'Espanya hores abans del tret de sortida de la campanya electoral del 23-J. A banda dels principals afectats, totes les organitzacions independentistes han reaccionat immediatament a la sentència, que encara no és definitiva i que les parts ja han dit que recorreran al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Els primers en reaccionar han estat els principals dirigents de Junts, el partit dels tres exiliats. El seu secretari general, Jordi Turull, ha donat suport a Puigdemont a través d'un tuit: "Ara i sempre amb tu". També ho ha fet Laura Borràs i Míriam Nogueras, entre d'altres.



Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha publicat un tuit de suport a Puigdemont, Comín i Ponsatí: "Davant la repressió, seguim defensant que organitzar un referèndum no és delicte, sinó un dret democràtic per a tots els pobles. Com diu el president Puigdemont, queda camí a Europa. Al vostre costat!"

ERC reivindica la reforma del Codi Penal

ERC ha criticat a través d'un tuit que el TGUE hagi avalat el suplicatori malgrat la reforma del Codi Penal, que va suprimir el delicte de sedició: "Lamentem la decisió del TGUE d'avalar el suplicatori sobre un delicte de sedició que ja no existeix. Sempre al costat del president Puigdemont, Comín i Ponsatí en la lluita contra la repressió"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, lamenta la sentència i expressa el suport als exiliats: "Lamentem que el TGUE no defensi els eurodiputats a l'exili davant una decisió política per perseguir l'independentisme. El tribunal confirma un suplicatori que ja no té sentit perquè es basa en un delicte, la sedició, que ja no existeix. Al costat dels represaliats sempre"

La CUP també ha mostrat el seu suport a Puigdemont, Comín i Ponsatí a través d'un tuit: "Tota la nostra solidaritat amb els exiliats i exiliades. La resolució del conflicte passa per l'amnistia i l'autodeterminació. La lluita continua"

"La lluita de l'exili no s'atura"

La societat civil independentista també ha mostrat el seu suport als exiliats, reivindicant que la "lluita de l'exili no s'atura". En un tuit, Òmnium Cultural ha expressat que és "una lluita per la llibertat i la justícia. Tot el suport, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí!".

El seu president, Xavier Antich, ha criticat que la justícia europea hagi avalat la retirada de la immunitat dels exiliats: "Al cor d'Europea hi ha representants del poble de Catalunya a qui es continuen vulnerant drets polítics per haver donat la veu a la ciutadania i defensar la independència".

També ho ha fet l'Assamblea Nacional Catalana, que ha titllat de "valents defensors dels drets humans i la democràcia" a Puigdemont, Ponsatí i Comín. "A l'exili, la determinació no coneix fronteres ni barreres, ha escrit a Twitter.

El Govern espanyol celebra la decisió del TGUE

Per la seva banda, com era d'esperar, el Govern espanyol ha celebrat la decisió del TGUE. La seva portaveu, Isabel Rodríguez, ha expressat la satisfacció per una resolució que, diu, ratifica la posició del govern espanyol que "ha reclamat sempre que han de comparèixer davant la justícia espanyola".

"Molta satisfacció" és el que ha traslladat la ministra de Justícia, Pilar Llop, que en declaracions als mitjans ha subratllat que "el ciutadà Puigdemont s'ha de presentar davant l'acció de la justícia". "La resolució desestima íntegrament les demandes del ciutadà Puigdemont i avala íntegrament la decisió del Parlament Europeu", ha afirmat Llop.