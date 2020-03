Europa davant el coronavirus

Els caps d'Estat i de govern dels Vint-i-set han acordat limitar l'entrada al bloc a tots els ciutadans extracomunitaris durant 30 dies i prohibeixen tots els viatges no "essencials" cap a l'interior de la Unió des de tercers països.



L'acord ha arribat després d'una reunió a través de videoconferència que ha durat al voltant de tres hores. Una mostra que els líders han oposat poca resistència a una mesura que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja havia proposat aquest dilluns.



La major part de governs del continent, Alemanya i França inclosos, han posat en marxa tancaments de fronteres unilaterals. Han anat prenent decisions cada cop més dràstiques a mesura que el coronavirus s'expandia per tot el continent, convertit en centre de gravetat de la crisi. Avui, pràcticament tota Europa ha pres serioses, dràstiques i, a ulls d'alguns especialistes, insuficients determinacions per frenar l'avanç del Covid-19, excepte, de moment, les notables excepcions de Suècia i el Regne Unit. El que segueix és una recopilació de les principals resolucions adoptades pels països de la UE, elaborada pel periodista de Público Raúl Bocanegra.

Portugal

El Govern de Portugal va implantar el divendres l'"estat d'alerta" al país per actuar davant la crisi del coronavirus. S'ha anunciat tancament de col·legis i discoteques i la limitació d'aforament en restaurants. Existeixen també limitacions "de freqüència" en centres comercials i també les visites a residències d'avis a tot el país per protegir a una població "particularment vulnerable". També s'ha posat límits als permisos d'entrada a ports als creuers turístics, que seran només per a proveïment, "no per desembarcament de passatgers", amb excepció d'aquells viatgers que resideixin a Portugal. La frontera amb Espanya està també tancada, excepte per al pas de mercaderies.

A l'estat d'alerta, una mesura que a Portugal es pren per reorganitzar les forces de seguretat davant esdeveniments imprevistos, el Govern lusità ha afegit mesures com que els treballadors que es quedin a cura dels fills a casa per la suspensió escolar rebran el 66% del seu salari. També s'ha simplificat el procés de contractació de metges, podent incorporar-se personal jubilat.

Es tracta d'accions que busquen contenir en virus enmig del que el president Antonio Costa ha denominat com "una lluita per la supervivència".

França

Emmanuel Macron ha decretat mesures de xoc inèdites fins ara i ha posat França en guerra contra el coronavirus. L'Estat francès dedicarà 300.000 milions d'euros a les empreses per evitar fallides; suspendrà el pagament d'impostos i cotitzacions socials; i també el de les factures d'aigua, llum i gas i els lloguers.



França també ha restringit els moviments dels seus ciutadans. Només es permeten desplaçaments per a proveir-se d'aliments, anar al metge, al treball i realitzar un cert exercici físic. Els contactes han d'evitar-se i no es permeten les reunions al carrer.

La frontera amb Espanya es troba tancada per a les persones i només oberta pel transport de mercaderies.

Bèlgica

Bèlgica ha ordenat, des de dissabte passat, el tancament de bars, restaurants i discoteques per un temps de tres setmanes. L'Estat ha prohibit també els espectacles d'oci, de qualsevol tipus. Així, gimnasos, cinemes i teatres no poden obrir. Els caps de setmana només podran oferir els seus serveis farmàcies, supermercats i botigues de menjar per a animals.



Les classes també queden suspeses, excepte les guarderies. No obstant això, a diferència de l'Estat espanyol, els col·legis quedaran oberts per als fills dels treballadors sanitaris. El transport públic segueix en funcionament, tot i que el Govern recomana no utilitzar-lo.

Països Baixos

El primer ministre Mark Rutte va anunciar el diumenge mesures d'excepció. Les escoles queden tancades i els professors estaran encarregats d'organitzar l'aprenentatge a distància de l'alumnat. Cafès i restaurants quedaran tancats, igual que els gimnasos i els locals en els quals s'ofereixen serveis sexuals. Els museus, teatres, i sales de concerts per a més de 100 persones també es tanquen. Les esglésies també han de cancel·lar els seus serveis.



El Govern recomana a més que la gent es mantingui a un metre i mig de distància i que s'eviti el contacte amb la gent gran.



El primer ministre Rutte va remarcar com a necessari "evitar costi el que costi" un contagi massiu, ja que saturaria el sistema mèdic. "No hi ha una sortida simple" a la crisi, que està destinada a infectar a una gran part de la població als Països Baixos, va dir Rutte.

Alemanya

Dilluns passat el Govern federal i els länder van acordar tancar pràcticament tots els comerços no essencials per cobrir les necessitats bàsiques de la població per un temps indefinit. Així, només podran obrir establiments de comestibles i els de begudes, els supermercats, les farmàcies, les drogueries, les perruqueries, les tintoreries i les bugaderies. També poden continuar operant les gasolineres, els bancs, els quioscos de premsa, els serveis de repartiment i les botigues de subministraments per a animals.



L'hostaleria només podrà obrir entre sis del matí i sis de la tarda, mentre centres esportius, culturals i religiosos, així com locals d'oci nocturn hauran de tancar. Els länder ja havien suspès l'activitat escolar abans d'aquest dilluns.



"Són mesures extraordinàries que mai abans havíem tingut. El nostre dia a dia canviarà durant un temps indeterminat", va manifestar Angela Merkel aquesta setmana.

Àustria

El Govern austríac, segons la web dw.com, va introduir aquest diumenge severes restriccions al moviment en espais públics i va prohibir les reunions de més de cinc persones. També ha restringit les entrades des de l'estranger, amb l'objectiu de frenar la propagació del coronavirus. Els restaurants també estan obligats a tancar.



"Cridem als austríacs a que s'aïllin", va dir l'oficina del canceller d'Àustria, Sebastian Kurz, en un comunicat. Això significa tenir contacte social únicament amb les persones amb les quals viuen".



La gent només hauria d'abandonar la seva casa per anar fer treballs que no puguin ser posposats, per comprar aliments i per ajudar a altres persones, d'acord amb el comunicat. Qui vulgui sortir fora urgentment "pot fer-ho, però únicament en solitari o amb gent amb qui cohabiti", va dir Kurz a l'agència de notícies APA. I va afegir que les forces de seguretat estaran desplegades a diferents llocs públics des d'aquest mateix diumenge per demanar als grups grans que es dissolguin.

Itàlia

El país més afectat, de moment, per la crisi del coronavirus, va ser el primer a prendre dràstiques mesures. Giussepe Conte, el primer ministre va aïllar el país sencer la setmana passada. Els desplaçaments van quedar prohibits i només es permet el moviment per motius justificats de treball, per qüestions de salut i per altres raons d'urgència degudament acreditades. L'activitat escolar està també suspesa.

Regne Unit

La política que l'executiu de Boris Johnson, primer ministre britànic, ha decidit posar en pràctica davant l'epidèmia del coronavirus ha causat intenses polèmiques i, segons recull la periodista Cristina Casero en la seva crònica a Público podria acabar provocant el que no va aconseguir ni amb el brexit: que milers de ciutadans comunitaris residents a Regne Unit decideixin abandonar el país i tornar als seus llocs d'origen.



El país no està en estat d'emergència o alarma, els centres educatius continuen oberts i ni tan sols es prohibeixen els esdeveniments multitudinaris. Amb la realitat dels països del seu entorn sobre la taula, el màxim que ha fet el Govern britànic ha estat recomanar el teletreball i demanar que s'evitin els viatges, les visites als pubs, les reunions, el contacte amb altres persones "que no sigui essencial" i que els majors de 70 anys i aquells que presentin símptomes es autoaislen a casa, recull Casero.



El mateix Johnson ha reconegut que el Covid-19 provocarà milers de morts al país i que molts britànics perdran als seus sers estimats "abans d'hora" per culpa del virus, però encara així la seva estratègia passa perquè la majoria de la població es contagiï i desenvolupi immunitat enfront del virus amb la finalitat d'evitar així el col·lapse del sistema sanitari i, per tant, de l'economia britànica.



Irlanda

El primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, va anunciar el dijous passat, segons recull Europa Press, el tancament de centres educatius i institucions públiques en tot el país, dins d'una sèrie de mesures per a combatre el coronavirus que inclouen també límits a les aglomeracions.



Les mesures van entrar en vigor a les 18.00 d'aquest dijous i estaran en principi en vigor fins al 29 de març.



Les reunions de més de 500 persones a l'aire lliure estaran prohibides i l'aforament dels locals es redueix a només un centenar, ha explicat Simon Coveney en un discurs, segons la cadena pública RTE.



El Govern també ha recomanat el treball a distància en el cas que sigui possible i limitar les relacions socials per a evitar el risc de contagis. Varadkar ha apel·lat a la col·laboració tant de ciutadans com d'empreses.

Dinamarca

El Folketing (Parlament danès) va aprovar per unanimitat en una sessió extraordinària un paquet de mesures urgents per la crisi del coronavirus que permetran aïllaments o ingressos hospitalaris forçosos d'infectats.



El Ministeri de Sanitat pot obligar a persones contagiades o que es creï puguin estar-lo a ser examinats per un metge, i en cas de no fer-lo, la policia pot usar la força "necessària" per a assegurar el compliment d'aquestes mesures o facilitar un ingrés hospitalari, segons recull l'agència Efe.

El Govern pot prohibir l'accés a institucions oficials, supermercats i botigues, asils, hospitals i introduir restriccions en els mitjans de transport.



El paquet, que estarà vigent fins l'1 de març de 2021, no inclou no obstant això una polèmica mesura que apareixia en el projecte de llei inicial perquè les autoritats puguin entrar en habitatges privats sense ordre judicial, si hi ha sospita d'infecció per COVID-19.



Dinamarca ja havia decretat el tancament d'escoles, escoles bressol i universitats, a més de prohibir les concentracions de més de 100 persones. El brot de coronavirus ha provocat la cancel·lació de totes les competicions esportives i que hagin estat suspesos els actes del 80 aniversari de la reina Margarida II, previstos per la primera quinzena d'abril.

Suècia

Suècia manté, de moment, igual que el Regne Unit, una estratègia diferent respecte al coronavirus que la resta de països de la UE. "Renta't les mans, queda't a casa si tens símptomes, encara que siguin mínims, i evita les visites a hospitals i residències d'ancians": "Aquesta continua sent la principal estratègia de Suècia per a combatre el coronavirus", informa la periodista Núria Vila a La Vanguardia.



Escoles i universitats es troben obertes, els negocis continuen oberts, i l'única cosa que s'ha decretat és la prohibició dels actes amb més de 500 persones.

El primer ministre, Stefan Löfven, va admetre ahir que "les pròximes setmanes seran crucials" i va apel·lar a la "solidaritat" i a la responsabilitat individual. Va assegurar que el Govern "no dubtarà" a prendre noves mesures si és necessari.



Segons recull La Vanguardia, l'epidemiòleg cap de l'Agència de Salut Pública, Anders Tegnell, la principal veu científica al comandament, ha posat en dubte reiteradament les mesures dràstiques que estan prenent la majoria de països europeus, argumentant que no es poden mantenir en el temps.



Tegnell argumenta que la propagació del virus a Suècia es troba encara en una etapa primerenca i és possible retardar-la si tothom segueix els consells de protecció.

Finlàndia

El Govern de Finlàndia ha decretat aquest dilluns l'estat d'emergència i ha anunciat un paquet de mesures que inclou el tancament de les fronteres i la clausura de tots els centres educatius del país per frenar l'expansió de l'epidèmia de coronavirus, recull l'agència Efe.



L'anunci va ser realitzat en roda de premsa a la qual van assistir les cinc dones que lideren els partits de la coalició governamental de centreesquerra, amb la primera ministra Sanna Marin al capdavant.

El decret, que ha de ser confirmat el dimarts pel Eduskunta (Parlament finlandès), estarà en vigor fins al pròxim 13 d'abril i suposa l'aplicació de l'estat d'emergència per primera vegada en la història de la nació nòrdica, segons va explicar la ministra de Justícia, Anna-Maca Henriksson.



Les mesures aprovades tenen com a objectiu protegir en la mesura del possible a la població de l'epidèmia, especialment als ciutadans de més edat, i salvaguardar el funcionament de la societat i l'economia, assegura l'Executiu.

El decret estableix el tancament de les escoles, instituts de batxillerat, centres de formació professional i universitats de tot el país a partir del dimecres i durant un mes, excepte comptades excepcions.



No obstant això, es mantindran obertes les escoles bressol i centres de preescolar per permetre que els pares als qui no els sigui possible treballar de manera telemàtica puguin anar als seus centres de treball.



L'Executiu va prohibir les reunions de més de deu persones i va recomanar evitar les trobades a llocs públics sense una raó de pes, mentre que va decretar el tancament de museus, teatres, biblioteques, instal·lacions esportives i altres centres d'esplai.



També estaran prohibides les visites als asils i altres centres on resideixin grups de risc, que han de guardar quarantena per a la seva pròpia seguretat.



Així mateix, el decret estableix el tancament de les fronteres al tràfic de persones -no al de mercaderies- quan sigui possible, a excepció dels ciutadans finlandesos o residents a Finlàndia que vulguin tornar al país.



La restricció de moviments també suposarà que les persones residents a Finlàndia no podran sortir del país, excepte els qui visquin en les zones frontereres amb Suècia i Noruega i tinguin obligacions laborals o d'un altre tipus en aquests països.

Txèquia

El Govern de República Txeca ha prohibit aquest divendres l'entrada de qualsevol estranger al país, així com els viatges dels seus nacionals a altres països, durant un termini de 90 dies, en el marc de les mesures adoptades per a evitar el contagi del coronavirus, recull Europa Press.



L'Executiu del president Andrej Babis té previst prohibir les reunions massives, inclosos els esdeveniments esportius, i les visites a les presons i es tancaran els centres de dia per a la tercera edat.

Babis ha demanat als txecs que no perdin la calma, sol·licitant expressament que cessin les compres compulsives de productes de primera necessitat.



El govern txec va anunciar el diumenge que limitarà la lliure circulació de les persones per tractar de frenar la propagació del coronavirus, però els txecs estaran autoritzats a anar a treballar, al metge, a comprar, visitar familiars, cuidar de les mascotes, comprar gasolina o sortir a caminar per la naturalesa.

Babis va demanar als empresaris que permetin el teletreball i que tots els txecs es mantinguin a dos metres de distància de les altres persones, així com que utilitzin targetes bancàries en lloc d'efectiu.

Eslovàquia

El primer ministre eslovac, Peter Pellegrini, va indicar en roda de premsa la setmana passada que tots els ciutadans que tornin de l'estranger se sotmetran a una quarantena com a mesura de prevenció enfront del coronavirus, recull Efe.



A més, els tres aeroports internacionals del país es tanquen per al transport de passatgers, i s'interrompen les connexions amb l'exterior de ferrocarrils i autobusos, excepte per al subministrament de mercaderies.

Escoles i altres institucions educatives quedaran tancades durant dues setmanes a partir de dilluns 16 de març.



Institucions socials i culturals també estaran tancats durant aquest temps, igual que estacions d'esquí, parcs aquàtics, centres comercials i altres llocs d'oci, informa el diari SME. Bars i supermercats estaran oberts.



Després de declarar l'estat d'excepció el dimecres, les autoritats sanitàries poden obligar les empreses privades a vendre el material requerit a l'Estat, fins i tot si ja ha estat demanat per clients estrangers.

Bulgària

L'Assemblea Nacional de Bulgària va declarar el divendres l'estat d'emergència per la pandèmia del coronavirus, després que el Govern proposés l'adopció d'aquesta mesura, recull Europa Press.



Les mesures inclouen el tancament de museus, discoteques, bars, botigues i centres comercials, excloent les farmàcies i botigues d'alimentació. També s'han suspès les classes a col·legis, escoles i universitats i s'han cancel·lat tots els esdeveniments massius.



L'Executiu ha recomanat que tots els treballadors que puguin facin el seu treball des del domicili.

Romania

Romania va declarar el dissabte l'estat d'emergència per l'avanç de la pandèmia del coronavirus, segons va anunciar el president romanès Klaus Iohannis. Aquesta mesura permet al Govern prendre les accions legals necessàries per afrontar aquesta crisi, a més de poder tancar fronteres i imposar restriccions en els viatges, recull Europa Press.

Croàcia

Segons el ministeri espanyol d'Afers Estrangers, no es permet cap reunió pública amb més de 100 persones. De moment, les reunions menors podran dur-se a terme sempre que es compleixin les normes higièniques i sanitàries. A més, els bars, restaurants, pubs i gimnasos continuaran oberts (excepte a la regió d'Ístria), encara que s'aconsella als ciutadans que redueixin la seva presència en els mateixos. El transport públic continua funcionant.



Aquest dilluns es van suspendre les classes a les escoles primàries i secundàries durant dues setmanes. Els estudiants de primària dels graus 1 a 4 assistiran a les classes a través de transmissions especials de la Ràdio Televisió Croata. Els graus 5 a 8 i les escoles secundàries tindran classes en línia, amb el suport addicional de la transmissió per televisió.

Les universitats, col·legis i jardins d'infància també van ser suspesos durant dues setmanes, a partir del dilluns. Les escoles i els jardins d'infància romandran oberts per a aquells nens els pares dels quals no puguin cuidar-los durant l'horari de treball.



El Govern de Croàcia ha adoptat també mesures extraordinàries per controlar els preus de mercat de 28 articles, entre ells farina, ous, sucre, oli de cuina, carn fresca, peix, medicaments i productes sanitaris. Aquesta decisió abasta a tots els subjectes econòmics registrats a Croàcia. El Ministre d'Economia, Empresa i Artesania està autoritzat a limitar l'exportació d'aquests productes en cas d'escassetat.

Eslovènia

El Govern d'Eslovènia va suspendre aquest diumenge el transport públic per a intentar contenir l'expansió del nou coronavirus al país. En un comunicat, publicat en la seva pàgina web, va anunciar que la mesura afecta el transport de passatgers a nivell nacional i internacional, a excepció dels taxis, si bé només estarà permès "si abans d'acceptar a un passatger, el conductor adopta les mesures per a desinfectar les parts del vehicle en contacte físic amb el passatger”.



Així mateix, "qualsevol tipus de transport necessari per als serveis d'emergència del sector públic estaran exempts". Això sí, "tant l'organitzador com l'operador hauran de garantir la protecció adequada per a conductors i passatgers". El Govern ha prohibit igualment les operacions de telefèrics, funiculars i autobusos, excepte casos d'emergència i per permetre el retorn a casa de persones que haguessin iniciat el seu viatge abans de la publicació de l'ordre.

Hongria

El Govern d'Hongria va declarar dimecres passat l'estat d'emergència a causa del nou coronavirus i va activar un pla de resposta, que recollia el tancament de tots els centres educatius, per a fer front al brot. Aquest dilluns, a més, l'Executiu va tancar les seves fronteres i va prohibir tots els esdeveniments massius. Els que se celebrin hauran de fer-ho a porta tancada, recull Europa Press. El president Víktor Orban va demanar a les persones grans que siguin "extremadament cauteloses". "Hem de fer tot el possible per a reduir la velocitat de contagi del virus", va reblar Orbán.

Grècia

El Govern grec va implementar aquest dilluns noves mesures de quarantena per a limitar la propagació del coronavirus. La portaveu adjunta del Govern, Aristotelia Peloni, va anunciar el tancament de tots els comerços amb l'excepció de supermercats, farmàcies, entitats bancàries, gasolineres i tallers mecànics, amb la finalitat de pal·liar l'avanç del virus, recull Efe. A més, totes les persones que entrin al país hauran de posar-se en quarantena durant 14 dies.



En el cas dels supermercats, s'ampliaran els horaris d'obertura, a més d'establir les mesures higièniques necessàries i una sèrie de restriccions sobre la quantitat de gent que pot entrar a les botigues alhora.

A més s'ha instaurat un límit de 3 productes desinfectants per persona i compra per evitar el desproveïment.



També s'aplicaran restriccions d'accés en el Parlament grec, on es cancel·laran totes les sessions de control i només podrà anar un portaveu i un diputat de cada partit, a més dels presidents i un ministre, després de conèixer-se que un diputat de Nova Democràcia, el partit en el Govern, està contagiat i ha estat hospitalitzat.

Una altra de les mesures anunciades ha estat la contractació de gairebé un miler de metges i personal sanitari per als hospitals públics. El Govern, d'altra banda, requisarà tot el romanent de màscares i material de desinfecció que es trobi en magatzems.



Aquest diumenge Grècia va blindar les seves fronteres amb Albània i Macedònia del Nord, va suspendre els vols amb Espanya i va prohibir l'entrada de creuers i velers als seus ports.



A més, la setmana passada el Govern ja va tancar col·legis, museus, llocs arqueològics i tot tipus d'actes culturals i esportius.

Xipre

Totes les persones que no siguin xiprians i que no visquin legalment a Xipre o a la Unió Europea no podran entrar al país durant un període de 15 dies, que va començar diumenge passat. Les classes als col·legis públics i privats es troben suspeses fins el pròxim 10 d'abril, recull Europa Press.

Polònia

Polònia tancarà totes les escoles, universitats, cinemes, teatres i museus durant dues setmanes a partir del dijous per reduir la propagació del coronavirus, van dir representants del Govern.



En una conferència conjunta després d'una reunió especial de l'Executiu sobre el coronavirus, els ministres van dir que a les escoles es deixaria d'impartir classes el dijous, però que durant aquesta setmana es continuaria prestant atenció limitada als nens més petits.



Les universitats, museus, teatres i cinemes també tancaran a partir de dijous, durant dues setmanes.

Estònia

El Govern d'Estònia va declarar a partir del passat dilluns l'estat d'emergència i va ordenar una bateria de mesures per a combatre el brot de coronavirus, entre elles la imposició de controls fronterers i el tancament de tots els centres educatius.



Tots els actes públics estan prohibits. A més, s'instal·laran controls de temperatura a les fronteres i s'obligarà a un aïllament de 14 dies als qui arribin de zones en risc, recull Europa Press.

Letònia

El primer ministre letó, Krisjanis Karins, va anunciar el cap de setmana passat que quedaven prohibits tots els esdeveniments públics fins al pròxim 14 d'abril o fins que finalitzi la situació d'alerta, que ja va ser declarada el passat 12 de març, recull Efe.



A més, tota reunió espontània, per exemple en bars, restaurants i llocs públics d'oci, quedarà limitada a un màxim de cinquanta persones, enfront de les dues-centes permeses encara el dia en què es va declarar la situació d'emergència.

Els bars, clubs nocturns i restaurants hauran de tancar a més a les 23.00 hores com més tard.



El primer ministre va subratllar que totes aquestes mesures són necessàries per a contenir la propagació del coronavirus.



Karins va anunciar així mateix que els exàmens centralitzats de selectivitat per a alumnes de secundària, que havien de celebrar-se la setmana que ve, queden posposats fins a maig, mentre que les escoles i altres institucions educatives aniran tancant segons es va establir ja en la declaració de la situació d'emergència.

Lituània

El Govern de Lituània va decidir el dissabte passat que posarà a tot el país en quarantena durant dues setmanes en el seu intent per combatre la propagació del coronavirus. L'Executiu també ha declarat l'estat d'emergència al país.

Luxemburg

El primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, va anunciar aquest dimarts que Luxemburg, on hi ha 140 casos confirmats de coronavirus (en un país amb una població de 600.000 habitants), declarararia l'estat d'emergència per evitar la propagació del virus, recull l'agència Efe.



La decisió havia de ser aprovada pel Parlament i el Consell d'Estat de Luxemburg.



"Quedin-se a casa i evitin el contacte amb uns altres. No haurien de reunir-se fora, és un senyal equivocat. Sé que amb aquest temps volen fer altres coses. No és correcte", va dir Bettel en declaracions recollides pel diari Luxembourg Times.



L'estat d'emergència permetrà al Govern luxemburguès disposar de poders addicionals per adoptar decisions que d'una altra manera es demorarien, en haver de ser aprovades pel Parlament.

Malta

Les guarderies, escoles i universitats estan tancades des de divendres passat fins al 23 de març, com a mínim. El govern posa en quarantena també a tots els passatgers de vols que arribin a Malta, sigui del país que sigui.