'Europa Fortalesa', una exposició sobre el drama de la migració per arribar a Europa

El drama de les migracions irregulars a les fronteres europees és el fil conductor de l'exposició Europa Fortalesa, obra reivindicativa del fotoperiodista i documentalista independent Sergi Cámara. La mostra, que recull algunes de les vivències més impactants que tenen lloc a les fronteres sud i est d'Europa, ha estat inaugurada aquest dimecres al Palau Robert de Barcelona, inclou fotografies i textos escrits per l'autor i es podrà veure gratuïtament a la Sala 2 fins el 5 de març.

Ceuta, Melilla, el Mediterrani Central, Irún, Itàlia, els Alps i les illes gregues de Lesbos i Cos són alguns dels escenaris que ha recorregut Cámara des del 2014, i que ara composen una mirada de gairebé 10 anys d'un conflicte migratori internacional sense precedents durant aquest segle.

A casa nostra ha estat especialment rellevant la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc, amb episodis de violència desproporcionada per part de les forces de seguretat de l'Estat espanyol, i també ho ha estat el mar Mediterrani, que des del 2014, s'ha cobrat més de 40.000 vides.

Una de les experiències més dures que recorda Cámara exercint com a fotoperiodista va ser un naufragi amb cinc morts a coberta, on també va morir un bebé de 6 mesos. "Jo era allà per documentar, però hi ha moments on també toca ajudar perquè els rescatadors no donen a l'abast", recorda el fotoperiodista. Justament són aquestes vivències en primera persona el que otorguen rellevància al testimoni del periodista, que inclou un codi QR a les fotografies de l'exposició que dirigeixen a l'espectador a vídeos de YouTube on contextualitza les imatges.

Una exposició amb suport de la Generalitat

A l'acte d'inauguració de l'exposició hi han assistit, en representació de la Generalitat de Catalunya, la directora general de Difusió i organitzadora de l'exposició, Eva Pomares, i el secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea, Bernat Costas. Respecte al suport de la Generalitat a aquest tipus d'exposicions, Pomares ha destacat que el que es pretèn és "fer una presa de consciència de la ciutadania perquè la solidaritat és una de les eines principals que tenim per lluitar contra els tòpics contraris a la immigració".

El treball fotoperiodístic de Sergi Cámara té un llarg recorregut sobre el tema de les migracions i els refugiats. Durant la seva trajectòria ha documentat l'arribada de barques de Somalia a Yemen, la ruta migratòria a través del Sàhara o el tràfic d'òrgans amb refugiats a Egipte. També és autor del llibre Negro, que documenta 10 anys de vivències a la frontera de Melilla i guanyador del Premio José Couso de Telecinco (2005) i el Premio Memorial Joan Gomis a la trajectòria periodística (2019).