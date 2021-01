Eva Parera, d'Unió al PP passant per la candidatura de Manuel Valls

Nova incorporació al PP de Catalunya de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer, cinc dies després d'anunciar el fitxatge de l'ex de Ciutadans Lorena Roldán. En aquesta ocasió, la política que se suma al projecte liderat per Alejandro Fernández és Eva Parera, fins ara regidora de Barcelona pel Canvi, la formació que encapçala Manuel Valls, a l'Ajuntament de la capital. Parera anirà de número tres a la província de Barcelona, justament només per darrere de Fernández i Roldán.



No és el primer canvi de partit que fa Parera en la seva trajectòria política, tot i que sempre s'ha mogut en formacions de dretes. El seu debut en la política institucional va arribar de la mà d'Unió Democràtica, la desapareguda formació que durant dècades va tenir com a líder indiscutible Josep Antoni Duran i Lleida. Amb les llistes de CiU va ser regidora a Corbera de Llobregat, el seu municipi, i posteriorment senadora i consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.



Arran de la trencadissa de CiU i la posterior divisió d'Unió, Parera va alienar-se amb el sector antisobiranista del partit i va integrar-se a Units per Avançar, formació que abandonaria el 2018. Aleshores va sumar-se a Barcelona pel Canvi, la formació que va impulsar l'exprimer ministre francès Manuel Valls per presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona de l'any passat, en aliança amb Ciutadans. Després que Valls decidís votar a favor de la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa, l'aliança es va trencar i Parera es va alinear amb Valls, convertint-se en la secretària general de Barcelona pel Canvi.



El PPC ha fet oficial aquesta incorporació en una compareixença dels propis Fernández i Parera, aquest dilluns al migdia al Cotton House Hotel de Barcelona. A l'acte, una conversa entre Fernández i Parera, el nou fitxatge a les llistes del PP s'ha mostrat "encantada" d'incorporar-se al projecte. Parera ha argumentat que els populars aposten per la "suma", davant dels qui "divideixen, i els nacionalismes que exclouen". "El constitucionalisme junt és l'única manera de fer front al problema que viu Catalunya. És el que va fer Valls, i és el que fas tu avui", ha dit dirigint-se al