Familiars d'avis denuncien 11 residències de Barcelona a la Fiscalia i esperen aportar més casos

Familiars de gent gran que viu en residències han presentat una denúncia conjunta a la Fiscalia contra 11 centres de Barcelona i l'àrea metropolitana. La denúncia s'ha presentat per part de la Coordinadora Residències 5+1 en el marc de la campanya "cap més mort evitable de persones grans". En roda de premsa telemàtica, la portaveu de la coordinadora, Maria José Carcelén, ha assegurat que durant la pandèmia de la Covid-19 "s'han vulnerat el dret a la salut i el dret a l'atenció sanitària" en aquests centres i n'aportaran informació concreta. Amb tot, esperen ampliar la denúncia amb més casos a mesura que recopilin dades. La denúncia es va remetre a Fiscalia diumenge passat.



Les primeres onze residències que consten en la denúncia són Bertrán i Oriola; Mossèn Vidal i Aunós; Bon Pastor; Collblanc Companys Socials; Font Florida; Fort Pienc; la Sagrera; Amavir Diagonal; Gràcia; Ramon Berenguer i Venero. Carcelén recorda que des de l'inici de la pandèmia van demanar dotar personal i residents d'equips de protecció individual i tests. "Això no es va fer, per tant a les residències va començar a haver-hi molta gent amb símptomes", relata. A més, també lamenten que s'intentés aïllar residents dins dels mateixos centres quan no hi havia espais suficients ni equipament mèdic necessari.



Una situació "desastrosa" i "caòtica" en què segons ha dit no s'han fet bé els aïllaments i que s'ha vist agreujada per la manca de personal. "En la immensa majoria ja s'incomplien les ràtios de personal", afirma, criticant uns paràmetres fixats el 2010 que ara consideren que han quedat obsolets perquè la majoria dels residents presenten alts graus de dependència.

Carcelén també ha relatat com en "molts casos" que han conegut els avis han arribat als hospitals "deshidratats i desnodrits", en situació de "deixadesa". A més, molts familiars s'han queixat de les dificultats per parlar amb els residents, que se sentien "abandonats", així com també que des de les residències s'hagi "falsejat" la informació que els arribava. "L'explicació que es rebia no era la real del centre", ha conclòs.



Ara mateix, la Fiscalia ja investiga més de 20 residències a Catalunya que han tingut morts per coronavirus, per aclarir si han sigut conseqüència de negligència en l'atenció de persones, el que podria implicar un delicte d'homicidi imprudent.