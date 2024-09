Un fàrmac per als ronyons augmenta la supervivència de pacients amb insuficiència cardíaca

La insuficiència cardíaca és una malaltia crònica caracteritzada per la disminució progressiva de la capacitat del cor per omplir-se i bombar prou sang per satisfer les necessitats de l'organisme. Afecta a unes 208.000 persones a Catalunya i més de 60 milions de persones a tot el món. L'any 2023 es van diagnosticar 37.000 nous casos a Catalunya i es van registrar més de 400.000 visites a urgències i hospitalitzacions.

Un dels paràmetres per al diagnòstic d'insuficiència cardíaca en una persona és el percentatge de sang que el ventricle esquerra bomba cap a l'aorta en cada contracció. És el que es denomina fracció d'ejecció i segons el seu percentatge és considera normal (entre un 50% i un 70%), lleugerament reduïda (entre un 41% i un 49%) i reduïda (menys del 40%).

Els pacients que estan per sota del 40% no tenen pràcticament cap opció terapèutica i representen el 50% de les persones amb insuficiència cardíaca. Ara, un estudi internacional coliderat per l'Hospital de Bellvitge de Barcelona ha confirmat per primera vegada que la fineronona, un fàrmac que es prescriu en determinats casos de malaltia renal crònica, redueix l'empitjorament i augmenta la supervivència dels pacients amb insuficiència cardíaca amb una fracció d'ejecció del 40% o més.

🫀L'#hbellvitge colidera un assaig internacional sobre un fàrmac per a la malaltia renal, la finerenona, que és eficaç en el 50% de pacients d'insuficiència cardíaca.



Els resultats s'han presentat al #ESCCongress i s'han publicat a la prestigiosa revista @NEJM:… pic.twitter.com/c9laqBgJ9u — Hospital Universitari Bellvitge | HUB (@hbellvitge) September 1, 2024

En l'estudi multicèntric de fase III, impulsat per Bayer i dirigit pels doctors Scott Solomon, de la Universitat de Harvard, i John V. McMurray, de la Universitat de Glasgow, han participat més de 6.000 pacients de centres d'una quarantena de països que han estat seguits durant una mitjana de 32 mesos distribuïts entre el grup que va rebre el fàrmac i el que va rebre un placebo.

"Els resultats d'aquest estudi suposen un avanç sense precedents en el maneig de pacients amb insuficiència cardíaca"

La fineronona pertany al grup de fàrmacs anomenats antagonistes dels receptors mineralcorticoides (ARM), que bloquegen l'activitat de determinats esteroides produïts per l'organisme humà que poden provocar danys al cor i els ronyons. Segons els resultats de l'assaig, l'administració de la fineronona va reduir el risc de mort cardiovascular i els episodis d'insuficiència cardíaca que requereixen hospitalització prop d’un 16% en relació als pacients inclosos al grup de control.

"Els resultats d'aquest estudi suposen un avanç sense precedents en el maneig de pacients amb insuficiència cardíaca i funció ventricular preservada, ja que fins ara les opcions terapèutiques eren molt reduïdes per a ells", destaca Josep Comin, director clínic de l'Àrea de Malalties del Cor de l'HUB) i coordinador de l'assaig a l'Estat.