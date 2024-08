Bellvitge integra una eina d'intel·ligència artificial inèdita que personalitza el tractament de l'esclerosi múltiple

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha integrat una eina d'intel·ligència artificial (IA) inèdita per millorar el diagnòstic i personalitzar el tractament de l'esclerosi múltiple, així com l'anàlisi de les ressonàncies magnètiques. Es tracta de l'eina icobrain, que permet quantificar estructures cerebrals específiques i detectar noves lesions cerebrals amb una precisió sense precedents. Alhora, accelera la detecció de pacients amb esclerosi no controlats, de mal pronòstic o amb resposta subòptima al tractament.

El projecte, tirat endavant per Bellvitge en col·laboració amb Novartis i Icometrix, converteix l'hospital barceloní en el primer de l'Estat a implementar l'eina icobrain en pràctica clínica habitual. Aquest mètode proporciona també una millor valoració del grau d'afectació neurològica inicial i permet el seguiment de la malaltia, incloent-hi la detecció de canvis subtils que ocorren abans de la progressió i el desenvolupament de discapacitat, tal com ha explicat el centre hospitalari.



🤖 Implementem icobrain, una eina d'IA pionera a Espanya per personalitzar el tractament de l'Esclerosi Múltiple. Amb @NovartisSpain i @Icometrix, aquesta tecnologia millora l'avaluació i seguiment dels pacients, optimitzant la resposta al tractament 🧠

— Hospital Universitari Bellvitge | HUB (@hbellvitge) August 27, 2024

"La IA pot ser d'especial interès en la valoració de neuroimatge de l'esclerosi, millorant la precisió diagnòstica i oferint biomarcadors quantitatius precisos que permeten una comunicació menys subjectiva entre metges", explica el doctor Pablo Naval-Baudin, neurorradiòleg del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital de Bellvitge.

Bellvitge atén un de cada nou pacients d'esclerosi múltiple

Aquest projecte, amb una durada inicial d'un any, preveu beneficiar a un gran nombre de pacients, ja que a l'hospital de Bellvitge s'atén un de cada nou pacients d'esclerosi múltiple de Catalunya, segons dades del centre. "Aquesta eina ens ajudarà a millorar el monitoratge dels nostres malalts, permetent una quantificació objectiva dels canvis a la ressonància per valorar de forma més acurada la resposta al tractament", assegura el doctor Antoni Martínez-Yélamos, cap del Servei de Neurologia de l'HUB.

"Aquesta col·laboració amb l'Hospital de Bellvitge és un pas significatiu cap a la implementació de solucions innovadores que poden transformar l'atenció dels pacients amb esclerosi múltiple", confirma Matías Pérez, director d'Accés i Solucions de Novartis.

Segons expliquen des de l'hospital, el projecte ImaginEM preveu la integració d'aquesta tecnologia en altres hospitals i sistemes de salut, millorant el diagnòstic i seguiment de l'esclerosi en l'àmbit global.