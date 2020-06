Felip VI va mostrar el seu suport al rei saudita a l'inici dels atacs contra el Iemen

El cel portava els pitjors presagis. Aquell dissabte 28 de març de 2015, Iemen s'encaminava cap a un camí plagat de bombardejos, fam i morts. Tres dies abans, l'Aràbia Saudita havia emprès una campanya militar contra el seu empobrit veí. Necessitat de mostres de suport de cara a la seva intervenció armada, el rei Salmán bin Abddulaziz va rebre llavors el suport de la monarquia espanyola.

Segons va notificar aquest mateix 28 de març l'agència oficial del regne saudita, Salmán i el rei Felip VI van mantenir una conversa telefònica en la qual van parlar sobre "les relacions bilaterals entre els dos països i els desenvolupaments en els àmbits regional i internacional".



Durant la trucada, "el rei Felip VI va expressar el seu suport al Regne d'Aràbia Saudita en l'operació Tempesta Decisiva", nom pel qual es coneix la intervenció militar contra Iemen, empresa el 25 de març de 2015. "El Custodi de les Dues Mesquites Sagrades va agrair al Rei Felip VI pels seus nobles sentiments i postures, destacant la profunditat de les relacions entre els dos països", rematava la nota.

Segons ha pogut comprovar Público, en l'agenda d'activitats del rei espanyol no figura cap dada sobre aquesta trobada telefònica. Fonts oficials de la Casa Reial van assenyalar a aquest diari que no es realitza "cap comentari ni publicitat" sobre "les converses en l'àmbit privat que mantingui el Cap de l'Estat". "És l'altra part la propietària de la informació, i si ho considera oportú ho fa públic. A vegades ho fa i a vegades no", van comentar.

La posició de l'Estat espanyol

Dos dies abans d'aquella conversa telefònica entre el rei saudita i Felip VI, el llavors Govern estatal del Partit Popular va emetre un comunicat en el qual condemnava enèrgicament "els atacs dirigits en els últims dies [per la milícia rebel] contra el President Hadi i les institucions legítimes iemenites", encara que evitava qualsevol mostra de suport oficial a la campanya militar empresa per l'Aràbia Saudita.



L'Executiu de Mariano Rajoy afirmava en aquella nota oficial que seguia "amb gran preocupació el desenvolupament dels esdeveniments" i subratllava "la importància d'evitar que l'acció militar desplegada a l'empara de la sol·licitud formal del govern legítim iemenita condueixi a una confrontació civil irreversible amb greus conseqüències per a la regió".

"Una vegada més el govern d'Espanya insta a tots els actors polítics i socials iemenites al fet que reprenguin el diàleg com a via per aconseguir una solució inclusiva, consensuada i duradora a la crisi actual que permeti la represa de la transició política. Només així es podrà garantir la seguretat, estabilitat, unitat, independència i integritat territorial de Iemen", deia el Govern del PP, al mateix temps que mostrava el seu suport al "paper de lideratge que ha d'exercir Nacions Unides en la solució del conflicte iemenita".



En aquest context, la Unió Europea tampoc va recolzar la campanya militar empresa per l'Aràbia Saudita a Iemen. Els pronunciaments formulats per les autoritats europees sobre aquest assumpte han estat dirigits a promoure vies de diàleg entre les parts.

A Espanya, el debat va arribar fins i tot al Congrés. El setembre de 2018, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va mostrar les seves sospites sobre un possible suport "secret" del Govern de Rajoy a l'Aràbia Saudita en els seus atacs contra Iemen. Fins i tot va remarcar que l'anterior Executiu havia d'explicar la seva posició en aquest assumpte, quelcom que mai va passar. De fet, la conversa entre els monarques de tots dos països mai va ser esmentada, malgrat haver-se publicat en l'agència oficial saudita de notícies amb data 28 de març de 2015.

Venda d'armes

Mentrestant, les dades sobre el comerç d'armes a Espanya indiquen que aquell 2015 es va aconseguir el pic de venda d'armes espanyoles a l'Aràbia Saudita. Així queda reflectit en un informe divulgat recentment per Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, en el qual destaquen que la venda d'armament al règim saudita va arribar el 2015 la xifra de 545,8 milions d'euros.

"Els fluxos d'armes europees a l'Aràbia Saudita i altres països de la coalició liderada per Riad s'han mantingut malgrat les denúncies sobre vulneracions contra la població civil al Iemen i del dret internacional humanitari, malgrat les normatives internacionals, europees i nacionals vigents i encara que els assenyalaments a la complicitat dels països proveïdors d'armes que alimenten el conflicte són cada vegada més explícites", assenyala el citat informe.