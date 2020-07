Felip VI visitarà dilluns el monestir de Poblet però ajorna l'estada a Barcelona 

Felip VI visitarà dilluns el monestir de Santa Maria de Poblet, en el municipi de Vimbodí i Poblet a la Conca de Barberà, però ajorna l'agenda que tenia prevista a Barcelona. La decisió d'evitar la capital catalana es justifica per la situació sanitària, però cal recordar que s'havien convocat importants mobilitzacions de protesta contra la visita a Barcelona del monarca espanyol abans que se suspengués la seva estada de divendres passat. Fonts del Palau de la Zarzuela han explicat a l'ACN que el monarca només realitzarà una part de les visites que tenia previstes a Catalunya programades el 20 de juliol després que el Govern hagi endurit el confinament a la capital catalana. El cap d'Estat tenia programades visites al Cercle d'Economia, a la Sagrada Família i al Barcelona Supercomputing Center però finalment ho ajorna i només mantindrà una part de l'agenda que tenia a Catalunya, concretament a Santa Maria de Poblet.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta dirigida al cap de la Casa Reial, Jaime Alfonsín, recordant-li que aquest divendres el Govern ha dictat una sèrie de restriccions i recomanacions en diverses zones de Catalunya.

"Els haig d'advertir de les restriccions i recomanacions que hem anunciat avui mateix a tota la ciutadania i que són igualment vàlides per a qualsevol visitant del nostre país", afegeix. El president català concreta que hi ha restriccions d'aforament per evitar aglomeracions a les comarques del Segrià i la Noguera (Lleida), així com en diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona "inclosa la capital del país", i enumera totes les ciutats afectades per la mesures.

"A més de les restriccions per evitar les aglomeracions que puguin facilitar la transmissió del coronavirus, també s'ha demanat a la ciutadania que eviti desplaçaments innecessaris i que no siguin essencials. Esperem que aquestes recomanacions per evitar un increment de contagis siguin ateses per tots", conclou.