El tràfic d’éssers humans (TEH) és una greu vulneració dels drets humans, que afecta milions de persones al món i la majoria d'elles són dones. A l'Estat espanyol l’any 2019 es van detectar 542 víctimes de tràfic. El 71% de persones identificades van ser dones i el 96% van ser traficades amb finalitat d’explotació sexual. Des de la Fundació Surt, entitat que treballa per l'empoderament de les dones, així com en la investigació per garantir una millor protecció i reparació de les víctimes des d’una perspectiva de gènere i intercultural, han iniciat un taller d'artteràpia amb supervivents de tràfic per l’explotació sexual. Del fruit d'aquesta activitat n'han sortit 11 fanzins que s’exposen durant el mes de juliol a la sala el-Atelier de Barcelona.

La iniciativa s’emmarca en el projecte europeu HEAL, en què Surt participa amb entitats CESIE (Itàlia), Libera (Itàlia), KMOP (Grècia) i Patrir (Romania). A banda de l’experiència d’artteràpia, el projecte ha tingut com a objectius el desenvolupament de competències vinculades al mercat laboral, el suport psicològic i l’enxarxament d’actors clau, com les empreses i els serveis especialitzats d’acompanyament a supervivents de tràfic per a l’explotació sexual, explica l'entitat en un comunicat.

Ja que, com explica una de les participants en el vídeo promocional, algunes dones no volen explicar amb paraules la seva experiència, als tallers han treballat amb el fanzine com a forma de relat des de l'art. L’artteràpia és una forma d’acompanyament a les dones, segons destaca l’artterapeuta i experta en trauma Ángela Galán, que "treballa amb dos eixos: els materials artístics i el vincle entre la terapeuta i la persona acompanyada". Aquesta disciplina ofereix una oportunitat d’acompanyament psicoterapèutic per aquelles dones per les quals parlar d’un fet traumàtic els hi pot resultar amenaçador. "Ja no hi ha un tu a tu amb la terapeuta, sinó que tot passa a través dels materials", apunta.

"A vegades portes una motxilla tan gran que no saps ni per on començar"

El taller ha permès expressar els sentiments tant negatius com positius. Així ho expressa una participant del taller. "A vegades portes una motxilla tan gran que no saps ni per on començar. I les imatges et van com parlant, vas traient, iniciant una conversa". La coordinadora de projectes d’atenció directa a la fundació, Nadia Alcántara, fa èmfasi en que les dones "han pogut expressar allò que elles volien expressar". "El fet de tenir un espai on esposar i on llegir aquests relats ha estat molt empoderador per elles".