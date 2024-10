Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? 

Arriba un nou cap de setmana de múltiples activitats per fer en solitari o acompanyat de família i amics. Les agendes culturals i d'oci d'arreu del país ja escalfen motors per la Castanyada o Halloween, que se celebrarà el 31 d'octubre. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el cap de setmana: la Biennal del Pensament, el festival Panoràmic, el Festival Internacional de Jazz de Barcelona o la Fira de Bandolers d'Alcover.



Biennal del Pensament

Torna una de les cites més intel·lectuals de Barcelona: la Biennal del Pensament. Convida a la ciutadania a reflexionar a través de debats a l'espai públic sobre tot allò que ens envolta. Diferents espais culturals, com el CCCB, Can Felipa, Canòdrom, La Model i Plaça Masadas, acullen els actes d'aquesta cita que, sota el lema L'endemà de tot. L'accés és totalment gratuït.

Festival Internacional de Jazz de Barcelona

Aquest cap de setmana se celebra la 56a edició del Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Se celebra a diferents equipaments repartits arreu de la ciutat i alguns dels noms més destacats que hi participen són: Kamasi Washington, Pat Metheny, Maria Schneider, Michel Camilo, Zakir Hussain o John Scofield.

El festival Panoràmic

El festival Panoràmic arrenca aquest dijous la seva 8a edició, amb més exposicions i espais que mai. Enguany Terrassa se suma a Granollers i Barcelona com a seu d'un festival amb disset exposicions i més de mig centenar d'activitats culturals. Entre la programació, destaca el retrat que fa d'Ucraïna el provocador artista ucraïnès Boris Mikhaïlov. En aquesta edició, de fet, els extrems i la "polarització", en les seves diferents conceptualitzacions, són el fil conductor del festival.

Demà dijous dia 10 d’octubre a les 20h a la NauB1 de Roca Umbert de #Granollers obrim una nova edició del festival Panoràmic.

Hi sou convidats.

📷@JordiVPou pic.twitter.com/rcZnqeelMZ — Festival PANORÀMIC (@panoramic_fest) October 9, 2024

L'exposició 'Còmic. Somnis i història'

Els originals de còmics històrics com Tintín, Mafalda o Marvel s'exposen fins al pròxim 23 de febrer al CaixaForum de Tarragona. La mostra reuneix més de 140 obres mestres de la història del còmic d'autors com Quino, Richard Felton Outcault, Hergé o Elzie Crisler, entre altres. Es tracta d'una mostra "inèdita". El projecte va néixer fa dos anys gràcies a la col·lecció de Bernard Mahé, una de les més importants d'Europa, la qual s'ha completat amb préstec d'altres col·leccionistes i institucions.

Paula Bonet al Museu Can Framis

L'escriptora i pintora Paula Bonet uneix la paraula i la pintura a L'anguila. La carn com a pintura i la pintura com a mirall, una mostra que pretén culminar el projecte artístic que l'autora va iniciar fa tres anys i que la va portar a escriure la seva primera novel·la. L'exposició combina fragments de text del seu llibre autobiogràfic amb obres que han estat ampliades i que retraten diferents espais on la dona és el centre. La mostra, que compta també amb algunes peces inèdites, es podrà veure al Museu Can Framis fins al gener de 2025.

Un recorregut pels millors còmics de la història, amb autors com Richard Felton Outcault amb “The Yellow Kid”, Hergé amb “Tintín” o John Romita amb “The Amazing Spider-man”. pic.twitter.com/tm6YKrJYbQ — CaixaForum (@CaixaForum_CAT) October 8, 2024

Visita guiada al Palau de la Música i el Museu Tàpies

El Palau de la Música Catalana i el Museu Tàpies s'han unit per oferir una visita guiada combinada que permet conèixer la història dels dos edificis i la seva relació, a través de la vinculació de Tàpies amb la música. La proposta s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i estarà disponible els mesos d'octubre i novembre. L'itinerari començarà al Museu Tàpies, que va ser el primer de l'Eixample que integrava la tipologia i la tecnologia industrial al teixit del centre urbà. El visitant anirà després al Palau de la Música Catalana, una mostra arquitectònica del Modernisme català i l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Fira de Bandolers d'Alcover

Aquest cap de setmana se celebra a Alcover (Alt Camp) una de les fires més populars de la comarca, la Fira de Bandolers. Els carrers i places de la vila s'omplen de parades de temàtica medieval, foodtruks i tavernes ambientades a l'època del bandolerisme. El centre neuràligc de la festa és la plaça Nova de la vila, que acull representacions teatrals, concerts i vermuts amb música.



🥣A 3 dies per la #firadebandolers, avui dimarts 8 d'octubre s'ha celebrat La cuina dels Bandolers.

🍽️Tots els participants han gaudit de l'explicació historica-gastronòmica del xef Jose Lozano del restaurant K-l'ermità, que ha presentat un menú amb ingredients del Renaixement. pic.twitter.com/iKySuOYobb — Fira de Bandolers (@FiradeBandolers) October 8, 2024

Lo Memefest, Festival de l'Humor de Ponent

Tàrrega celebra la 6a edició de Lo Memefest, el Festival d'Humor de Ponent, que enguany ret homenatge a la mítica sèrie de televisió Teresina S.A. I ho fa amb una programació que oferià un total de 13 activitats que van des dels monòlegs a pòdcasts passant per una conferència sobre humor, salut mental i joves. En destaquen una tertúlia-vermut amb l'actriu Mont Plans, el fundador de La Cubana, Jordi Milán, el periodista Oriol Puig Taulé i el responsable del compte de Twitter @Teresinologia per recordar una de les sèries més exitoses de TV3; o l'exposició Allò difícil de la popular ilustradora Flavita Banana i la seva participació en la xerrada Tòpics de l'humor (gràfic) amb els dibuixants Sergi Moreso i Matías Tolsa.