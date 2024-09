Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? Vuit possibles propostes 

Molts ja haureu tornat a la rutina, però això no vol dir a renunciar a l'oci, l'esbarjo i la cultura. I el cap de setmana és una ocasió ideal per a desconnectar de la feina i compartir temps de qualitat amb família i amics, A més, aquest arriba farcit de grans propostes com el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de La Mercè o la Setmana del Llibre en Català. Per això, us proposem fins a vuit plans que podeu fer per aprofitar aquest divendres, dissabte i diumenge.



Música Viva a Vic

Arranquem amb un dels plats forts del cap de setmana com és el 36è Mercat de Música Viva de Vic, un punt de trobada del sector de la música. Enguany acollirà 29 estrenes de disc o espectacle en directe, 7 de les quals coproduïdes pel MMVV, mentre hi actuaran 59 artistes en un total de 61, des del dimecres i fins dissabte. Portugal és el país convidat de l'edició, amb 4 propostes dins la programació oficial i la presència d'una delegació de 30 professionals.

La fira professional MMVV Pro Catalan Arts! comptarà amb presència internacional i espera revalidar la participació de les darreres edicions, amb 900 acreditats. També cal destacar que exalumnes de l'Escola de Música de Vic com La Iaia, Núria Graham o Joana Serrat actuaran conjuntament al MMVV, en el marc dels actes de celebració del 180è aniversari del centre, un dels més antics del país.

La multisectorial FirAnoia

Aquest divendres, dissabte i diumenge també se celebra la fira multisectorial FirAnoia, que enguany comptarà amb un total de 110 expositors, dels quals una seixantena seran artesans i una quarantena de la fira multisectorial. Els estands ocuparan 15.000 metres quadrats del centre de la ciutat i hi haurà representats sectors com l'automoció, els serveis i les energies renovables, entre altres.

El president de FirAnoia, Ivan Sànchez, ha explicat que un dels objectius que tenen és convertir la fira multisectorial en una fira "multiexperiencial" i, per això, s'han organitzat diferents activitats paral·leles com tallers de salut o un rocòdrom. També s'han organitzat xerrades al voltant de la intel·ligència artificial. Tot plegat al passeig Verdaguer i Plaça de Cal Font d'Igualada.

Les Festes de La Mercè

Un dels altres plats forts evidents d'aquest cap de setmana són les Festes de la Mercè de Barcelona, quatre dies intensos oberts a la ciutadania. Arrenquen aquest divendres i s'allarguen fins al dimarts vinent, amb una programació que inclou 130 concerts, 54 actuacions de cultura popular i 80 espectacles d'arts de carrer repartits en més d'una vintena d'escenaris. La festivitat també estarà marcada per la celebració de grans efemèrides, com els 650 anys de l'Àliga de la Ciutat o el 160è aniversari dels Cors de Clavé.

El programa musical tornarà a ser un dels plats forts de la Mercè, amb artistes com Triquell, Miki Núñez, La Fúmiga, Els Catarres, Figa Flawas, Oques Grasses o Maria Jaume. El Mercè Arts de Carrer (MAC) serà una altra de les cites destacades, amb 300 funcions a càrrec de 75 companyies. Casablanca serà la convidada d'aquesta edició i Rosalía escollirà la banda sonora del Piromusical.

La Setmana del Llibre en Català

A Barcelona també se celebra la 42a edició de La Setmana del Llibre en Català, que coincideix amb les Festes de la Mercè i no es fa al voltant de l'11 de setembre, com era habitual. La gran festa del llibre en català també ha hagut de canviar temporalment d'ubicació al passeig de Lluís Companys. Tot plegat, per la celebració de la Copa Amèrica. Arrenca aquest divendres i s'allarga fins diumenge dia 29, amb 298 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions, amb un total de 86 casetes.

Els responsables de La Setmana del Llibre en Català esperen que l'edició segueixi la dinàmica dels últims anys amb una "progressió ascendent" de visitants. El president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, ha garantit que l'esdeveniment tornarà l'any que ve al seu emplaçament original al Moll de la Fusta i amb les dates tradicionals al voltant de la Diada. L'any passat es van registrar 62.000 visitants i un 20% d'augment de les vendes, unes xifres que esperen que segueixin la dinàmica de creixement.

Gent passejant per La Setmana del Llibre en Català. — Ariadna Comas / ACN

La Festa de la Sal de l'Escala

Aquest dissabte i diumenge també serà el torn de la Festa de la Sal de l'Escala (Alt Empordà). La festivitat va néixer el 1997, per commemorar el III centenari de la construcció de l'Alfolí de la Sal, antic magatzem on arribava la sal per mar, procedent de les salines d'Eivissa o Torrevella i es distribuïa als pobles de l'interior. Segons detalla el consistori, és una festa de participació popular que rememora i homenatja els orígens pescadors i saladors de l'Escala, mostrant la vida quotidiana fa més de cent anys.

És una recreació històrica en el marc de la platja de l'antic port de l'Escala i incorpora elements antiquíssims del seu patrimoni immaterial com el Ball del Drac i el de la Farandola. Enguany es llegirà un manuscrit inèdit de Víctor Català, on l'escriptora descriu un ball popular dels pescadors del municipi. Es tracta d'una minuciosa descripció d'aquest Ball del Drac, una antiga dansa que es ballava per carnaval.

Festa de la Sega de l'Arròs a L'Ampolla

Des del divendres passat dia 13 i fins al 6 d'octubre se celebren les primeres Jornades Gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre. Restaurants de Sant Jaume d'Enveja, La Ràpita, Deltebre i Amposta han preparat diversos menús amb tota mena de receptes basades en l'arròs, maridats amb vins de la DO Terra Alta. En aquest marc, aquest cap de setmana es farà una activitat com és la Neteja de la Punta de la Banya.

Però us volem parlar de la jornada de dissabte, on es farà la 23a edició de la Festa de la Sega de l'Ampolla (Baix Ebre), amb tres torns entre les 10:00 i les 13:00 hores. La Fundació Plegadis és l'escenari on descobrir una de les tradicions més arrelades a la terra, la sega tradicional de l'arròs. És una experiència única que combina tradició, natura i aprenentatge en un entorn impressionant.

Festa de la Sega de l'Arròs. — Terres de l'Ebre Travel

Bacus Verdú

Acabem amb dues propostes relacionades amb el vi i la cervesa. En primer lloc, Bacus Verdú, la Festa de la Verema i el Vi, on podrem descobrir, conèixer i degustar tots els vins d'aquesta localitat de l'Urgell així com de la DO Costers del Segre, i alhora conèixer les tradicions agrícoles del municipi. Es repetiran dues activitats estrenades l'any passat com la Cursa del Bacus o la Fira d'Artesania, amb unes quinze parades.

Ebre Beer

I acabem parlant de l'Ebre Beer, la desena edició de la Mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre, on es poden descobrir moltes varietats d'aquest beuratge i hi participen mestres cervesers d'arreu del país. La mostra serà aquest dissabte a la tarda al parc Lluís Companys de Ferreries Tortosa, i a partir del vespre i nit anirà acompanyada d'actuacions musicals.