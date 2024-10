Què fer l'últim cap de setmana d'octubre a Catalunya?

Arriba l'últim cap de setmana d'octubre amb múltiples activitats per fer en solitari o acompanyat de família i amics. Les agendes culturals i d'oci d'arreu del país ja escalfen motors per la Castanyada o Halloween. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el cap de setmana: el 48h Open House Barcelona, el festival de cinema asiàtic d'autor de Barcelona o la Fira de Santa Úrsula de Valls són algunes propostes.



El 48h Open House torna a Barcelona

El festival d'arquitectura 48h Open House torna a Barcelona. Aquest cap de setmana, més de 200 edificis emblemàtics de Badalona, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, l'Hospitalet de Llobregat, Sitges i Vilassar de Dalt obriran les seves portes al públic. Alguns d'ells es podran visitar per primera vegada, com la depuradora d'aigües EDAR Besòs, el TMB Cotxeres ZAL o el recinte Sant Pau. A més de les visites guiades, les ciutats participants a la 13a edició del festival acolliran desenes d'activitats i 7 itineraris.

Asian Film Festival Barcelona

Fins la setmana vinent, els Cinemes Girona, Phenomena, CaixaForum, Filmoteca i Zumzeig acullen l'Asian Film Festival Barcelona, el festival de cinema asiàtic d'autor. Es projectarà un centenar de pel·lícules representatives del cinema experimental i independent del nou cinema asiàtic, amb la participació de filmografies procedents d'una vintena de països d'Àsia i el Pacífic.



⚡️ ¡Atención, cinéfilos! ¡Llega una nueva edición del Asian Film Festival Barcelona! ⚡️



🤩 ¡Mira el programa del #AFFBCN 2024 y descubre las mejores películas de autor!



📆 Del 24 de octubre al 3 de noviembre

🎞️ Más de 💯 películas

🌏 25 países representados



🎫 ¡Entradas ya… pic.twitter.com/wN0TD2KaIf — Casa Asia (@CasaAsia) October 21, 2024

La Ballada de Santa Maria del Mar

El 2024 ha estat l'any de la celebració dels 600 anys de gegants a Barcelona i al món. La celebració continua dissabte amb la Ballada de Santa Maria del Mar, una trobada singular que porta els convidats a fer un recorregut pel barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera per acabar entrant dins la basílica, on es fa la solemne ballada davant l'altar. Els amfitrions són el Rei Salomó i la Reina de Saba. Hi participaran els gegants de la Ciutat, els de Tarragona, els de Vilanova i la Geltrú, els de Reus, l'Àliga de la Ciutat i els Cavallets Cotoners.



Fira de Santa Úrsula de Valls

Valls (Alt Camp) celebra aquest cap de setmana la fira de Santa Úrsula. Un dels actes més destacats és l'esperada diada castellera, que comptarà amb la participació de les dues colles de la ciutat, la Vella i la Joves. Serà a partir de les 12:00 hores a la plaça del Blat.

Tast de Tardor d'Scala Dei

Aquest dissabte se celebra una nova edició del tradicional Tast de Tardor que se celebra a Scala Dei (Priorat), un esdeveniment del món del vi que tindrà lloc pocs dies després de la finalització de la verema. L'esdeveniment es completarà amb una fideuada popular.



Fira de la Selva del Camp

La Selva del Camp (Baix Camp) acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Selva del Camp, que torna amb un programa centrat en l'art de la terrisssa, ple de propostes centrades a promocionar el producte local, els valors del Camp de Tarragona i, alhora, la indiosincràsia selvatana.



Festa del Vi de Lleida

Lleida celebra aquest dissabte i diumenge la 12a Festa del Vi de Lleida a la plaça de la Llotja. Enguany, la festa comptarà amb la participació de 20 cellers i una zona de degustació culinària, amb diverses activitats com tastos guiats i música en directe.



'Una eina de construcció massiva'

El Teatre Lliure de Gràcia acull a partir d'aquesta setmana i durant tota la temporada l'exposició que celebra els 30 anys de Pallassos Sense Fronteres. Amb el títol Una eina de construcció massiva, la mostra vol retre homenatge a les més de 500 expedicions que, des del 1993, ha dut a terme l'organització amb la voluntat de compartir somriures pels racons més necessitats del planeta i de casa nostra.

L'exposició es divideix en dos espais, un dels quals és la tristesa, una reinterpretació de la instal·lació Pluja de sang, de Frederic Amat, que domina l'escala principal, modificada per unes màscares expressament dissenyades per l'artista i que el públic es podrà endur a casa. El segon espai es l'alegria, una exposició fotogràfica al bar del teatre amb imatges de gran format de diferents expedicions.