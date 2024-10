11 pòdcasts en català que potser no conèixer i no et pots perdre

Al cotxe, al gimnàs, de camí a la feina, treballant des de casa, per anar a dormir… En la majoria dels moments del dia podem escoltar un pòdcast, de la mateixa manera que tradicionalment es feia de forma més habitual amb la ràdio convencional. Es tracta d'un format a l'alça, per la qual cosa us proposem fins a 11 opcions de pòdcasts en català que potser no coneixes.

Molts d'ells no deixen de ser programes de ràdio, i alguns també van acompanyats del vídeo de l'enregistrament, amb més o menys realització. Però els podem considerar pòdcasts si tenim en compte l'ús habitual que en puguin fer els seus oients. A més, en molts casos són productes deslligats de l'estricta actualitat i que podem consumir en qualsevol moment. Trieu i remeneu!

'Gent de Merda'

"La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell som gent de merda. I tu també". Aquesta es la premissa de la qual parteix Gent de Merda, un dels pòdcasts per excel·lència en llengua catalana. El contingut se centra en una tertúlia i entrevista, a través de diverses seccions, i sempre des del punt de vista dels millennials. El projecte de les "urban pubilles" està en emissió des del 2016, i l'any passat fou guardonat com a millor pòdcast en català en la segona edició dels Premis Sonor.

'Crims'

És el programa de ràdio més escoltat en línia. Crims de Carles Porta és un autèntic fenomen radiofònic que va esclatar la temporada 2018-2019, i va rebre l'impuls arran de la versió televisiva. El programa està emetent la seva nova temporada a Catalunya Ràdio, que consta de 30 capítols. Com el mateix nom indica, aquest true crime relata crims reals que han passat a casa nostra, habitualment fa pocs anys, a través de l'estil particular de Porta i un segell propi.



"Vull que el narrador sigui neutre, que parlin els fets." Com és el procés de creació de #CrimsCatRàdio? @Carles_Porta ens en dona els detalls https://t.co/F3Ou1Zw5Q6 pic.twitter.com/2LlewMqj5k — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) September 5, 2024

'El búnquer'

I continuem a Catalunya Ràdio per parlar de El búnquer, el programa d'història i humor del Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell que enguany emet la seva cinquena i darrera temporada. El pòdcast divulga biografies de personatges dantescos i estrafolaris, i a la segona part compta amb la participació del públic. Aquesta temporada ho fa amb una novetat: en la part participativa s'incorpora a la taula un personatge famós o conegut, durant dos programes.

'La Riota'

Parlem ara de La Riota, que és una de les propostes en català que estan a l'alça. Es tracta d'un pòdcast independent d'entreteniment produït a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, que cada setmana barreja humor i actualitat. Habitualment tenen un convidat a qui entrevisten i participa en la tertúlia, sempre amb humor i de forma desenfadada. Va ser un dels finalistes candidats als darrers Premis Sonor.

Tria-la, tots hi guanyem!



Torna el pòdcast honest. Els últims com sempre. 18 de setembre, on sempre, però no com sempre. pic.twitter.com/FEbNyghpQ7 — La Riota (@lariota750) September 16, 2024

'El llindar'

Aquest pòdcast de Catalunya Ràdio proposa un viatge a "un altre món". Diverses persones conegudes travessen El llindar amb un antifaç opac que li tapa els ulls, i la seva única guia en la foscor serà la veu del narrador, Jordi Boixaderas. És una ficció dramàtica i una entrevista al mateix temps. La segona temporada és més ambiciosa: els nous episodis plantegen escenaris més complexos, hi ha més personatges i els malsons són més foscos, amb més sensació immersiva. Millor pòdcast d'innovació dels Premis Sonor.

'Que no surti d'aquí'

Un altre programa conegut que està a l'alça és el Que no surti d'aquí. Per bé que està lligat a l'actualitat i s'emet a Catalunya Ràdio, està entre els més escoltats en format pòdcast. Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet fan safareig i posen debats i polèmiques sobre la taula, amb humor i sense complexos, parlant d'actors, actrius, influencers, artistes, esportistes, periodistes, famosos, concerts, tele, ràdio i rumors. Més enllà de l'antena, també té molta repercussió a xarxes.

'La Cullerada'

Parlem de gastronomia per proposar-vos La cullerada, el pòdcast de Time Out Barcelona que està conduït per Andrea Gumes i Andreu Juanola. Suposa una mirada diferent del món de la cuina, des d'un punt de vista més informal i jove que l'habitual. El primer dimecres de cada mes entrevisten persones conegudes de diferents àmbits que expliquen què els encanta i que no de la gastronomia i el menjar, i també conversen amb xefs sobre els secrets dels seus restaurants. També compta amb una sommelier i és habitual que facin diverses recomanacions.

'La turra'

Es defineix com un programa de "debats picants, testimonis i radiografies del que s'està coent a Catalunya". La turra està presentat per Alba Riera, que fou la millor podcaster als darrers Premis Sonor. L'objectiu del programa és generar debat i obrir polèmiques i adaptat als codis de llenguatge actuals. El pòdcast de 3Cat compta amb diversos convidats i col·laboradors per parlar de tot pelgat, i ja ha encetat la tercera temporada.

temporada estrenadaaaa, perdoneu l’emoció però nova turra sobre meritocràcia, lluita de classes i miqueta de foc



amb Mamadou Seidy, Helena Durban, Anna Callís i Alessandra Palomar



seguim!



programa: https://t.co/pgbnXSVj9X pic.twitter.com/B7JCoyvWkx — Alba Riera (@alba__riera) September 25, 2024

'La Sotana'

No és cap gran descobriment, però cal que La Sotana estigui en aquesta llista. Després de polèmiques i canvis de mitjans, la proposta celebra deu anys. És un programa setmanal centrat en el Barça i tot el que l'envolta, però que va molt més enllà. Presentat per Andreu Juanola, compta amb els comentaris dels humoristes Manel Vidal Boix, Joel Díaz i Modgi, i habitualment també hi participa un convidat que els acompanya al llarg d'una hora de pòdcast.

'Follow Garriga'

Aquest contingut de 3Cat és exclusivament un pòdcast. Follow Garriga és un programa que proposa endinsar-nos als Estats Units i entendre millor què hi passa i com és la seva gent, de la mà del corresponsal de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga. El periodista recorre el país per entendre millor què passa al gegant nord-americà. La divisió política, el problema de les armes, el show business de l'esport... qualsevol temàtica té cabuda en un espai personal, reposat i curiós, detallen.

'Comarcal 947'

Fou el millor pòdcast de no-ficció als Premis Sonor 2023 i, per bé que no hi ha nous episodis, encara és bon moment per recuperar els que hi ha penjats a 3Cat. Comarcal 947 també és exclusivament un podcast que vol acostar-nos a la vida al món rural català, de la mà d'Eloi Barrera, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre. Un pòdcast sobre històries reals del territori, per sentir la veu de la seva gent i els paisatges sonors que els acompanyen, històries personals, experiències en primera persona i testimonis apassionants de la vida fora de la ciutat.