10 pòdcasts feministes en català 

Que els pòdcasts han revolucionat la manera en què consumim contingut radiofònic en els últims anys és una obvietat. En molt poc temps, han aparegut desenes i desenes de veus que s'han aventurat a posar-se davant un micròfon per parlar, amb un format més distès, sobre temàtiques que potser fins ara no ressonaven als mitjans tradicionals.

N'hi ha de tota mena: d'esport, de salut mental, de política o de ciència, adreçats a totes les edats i a tots els nínxols d'interès. En aquest sentit, també hi ha hagut un boom de pòdcasts que s'han popularitzat de la mà del moviment feminista i que posen sobre la taula les qüestions de gènere, i per això n'hem recopilat una desena.



1. 'Oye Polo'

Maria Rovira (Oye Sherman) i Ana Polo són les artífexs d'un dels pòdcasts més exitosos del panorama català. Amb una recepta que mescla humor i crítica feminista, totes dues han creat un espai per discutir l'actualitat i la cultura pop amb perspectiva de gènere.

Oye Polo és un contingut de Ràdio Primavera Sound que s'emet quinzenalment i que, de tant en tant, es pot escoltar en viu en diversos escenaris. L'èxit ha estat aclaparador i, tal com presumeixen a la seva biografia, el New York Times ha descrit el programa com "una hora de turra a càrrec de dues paies que estarien facturant dotze mil euros al mes si el món fos un lloc just".

2. 'Histèria col·lectiva'

Sexualitat, relacions sexoafectives i feminisme són els tres temes estrella d'Histèria col·lectiva, el pòdcast mensual presentat per les psicòlogues i sexòlogues Elena Crespí i Sílvia Catalán. El nom va sorgir arran de la histèria femenina, la malaltia inventada que es va diagnosticar durant segles a les dones.

Es tracta d'un espai reivindicatiu que va néixer el gener de 2021, educant, des de l'humor i la naturalitat, en matèries que per a molts encara són tabú: menstruació, sexe, pressió estètica o grassofòbia, per posar només alguns exemples.

3. 'Les dones i els dies'

Presentat per la periodista Montse Virgili, Les dones i els dies explica el món amb una perspectiva clarament feminista, amb converses i entrevistes, desmuntant mites i parlant de temàtiques com els rols de gènere, la menopausa, l'amor romàntic o l'avortament, sempre en clau d'actualitat.

No és ben bé un pòdcast perquè s'emet a Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres des de les 23 h fins a mitjanit, però també es pot recuperar a través de la pàgina web de la CCMA o de diverses plataformes d'streaming.

4. 'Ai mare'

Amb la maternitat al centre del debat, Vilaweb presenta el pòdcast quinzenal Ai mare. Cada episodi se centra en una entrevista temàtica conduïda per la periodista i escriptora Bel Zaballa.

Mitjançant converses profundes però alhora disteses, es reflexiona sobre la lactància, el desig durant la maternitat, les cures i la conciliació, el dolor vaginal, la depressió postpart, les famílies monomarentals o l'embaràs. Un pòdcast necessari que no només va adreçat a les dones i a les persones gestants.

5. 'Punkis decimonòniques'

"Un pòdcast de dames victorianes del segle XXI", així defineixen el seu contingut la Blanca Pujals, editora de Petits Plaers i Club Victòria de Viena Edicions, i la Carlota Freixenet, llibretera i fundadora de La Carbonera al barri del Poble-sec.

El que va començar com un club de lectura va acabar convertint-se en una sèrie de converses sobre literatura victoriana, sempre amb voluntat feminista i reivindicativa. Parlen des d'Agnes Grey, d'Anne Brontë, fins a Donetes de Louisa May Alcott, passant per Jane Eyre, de Charlotte Brontë o Una cambra pròpia, de Virginia Woolf. La freqüència d'emissió és mensual.



6. 'Les Golfes'

Conduït per les periodistes Júlia Bacardit i Anna Pazos, Les Golfes va veure la llum el maig de 2020 per convertir-se en una referència en l'efervescent món dels pòdcasts en català. Malgrat que no tractin temàtiques estrictament relacionades amb el feminisme, sí que ho fan des d'una perspectiva intrínseca de gènere.

En un mateix episodi poden parlar d'actualitat i de les seves peripècies personals, interrelacionant-les amb un domini digne d'admiració. D'emissió mensual, les dues amigues han aconseguit guanyar-se un bon grapat d'oients fidels.

7. 'Gent de merda'

Igual que amb Les Golfes, el pòdcast Gent de Merda no parla explícitament sobre feminisme o història feminista, sinó que ofereix una mirada crítica sobre la quotidianitat i les problemàtiques de la gent jove. Tanmateix, la perspectiva de gènere és indestriable del seu contingut.

Les quatre veus protagonistes d'aquest programa de Ràdio Primavera Sound són les comunicadores Paula Carreras, Clàudia Rius, Rita Roig i Ofèlia Carbonell. Gent de merda es va crear el setembre de 2020 i encara continua triomfant entre els millenials i la generació Z.

8. 'Salsa romesco'

Salsa romesco s'ha reformulat per convertir-se en el nou consultori amorós de Ràdio Primavera Sound. Presentat per la fotògrafa Marta Mas i la dissenyadora gràfica Queralt Guinart ―més coneguda com a @kerrature a l'Instagram―, aquest pòdcast aborda les relacions queer amb la mateixa naturalitat amb què es parlaria de les parelles heterosexuals i normatives.



Es tracta d'un punt de partida per parlar sense embuts sobre salut sexual, rols de poder, tipus de relacions sexo-afectives, història del col·lectiu LGTBI... L'emissió del programa és quinzenal.

9. 'Plurals i singulars'

Travessats per la mateixa lluita contra la desigualtat i la discriminació, Plurals i singulars és el pòdcast LGTBI de Ràdio 4. El primer episodi es va emetre el setembre de 2019, i des de llavors no han parat de posar sobre la taula temes com el sexili, LGTBIfòbia, la gestació subrogada, la visibilitat de les persones trans o el llenguatge no binari.

El presentador del pòdcast, que s'emet cada divendres de 18h a 19h, és el periodista Quim Esteban. A través d'entrevistes i debats, aquest contingut vol representar les reivindicacions i les aspiracions de col·lectiu LGTBI.

10. 'Feminismes' i 'La recambra'

Encara que la seva emissió es va aturar el 2021, Feminismes a Ràdio 4 era un espai a la ràdio pública sobre divulgació de la història feminista i dels feminismes, conduït per les periodistes Alejandra Sánchez, Maria Giménez, Mar Sifre i Andrea Salazar. Setmanalment abordaven temàtiques genèriques (tecnologia, sexualitat, cultura, migracions...) amb una perspectiva crítica i de gènere. Els seus episodis es poden recuperar a la pàgina web de RTVE.

Cal destacar, d'altra banda, que dues de les periodistes del col·lectiu Onada Feminista, l'Alejandra Sánchez i la Maria Giménez, prendran el relleu per estrenar aquesta tardor el seu nou pòdcast feminista, La recambra. S'emetrà de la mà de les residències radiofòniques de Ràdio Paquita al Centre de Cultures de Dones La Bonne.