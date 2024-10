Set mercats municipals d'alimentació de Catalunya que has de conèixer

En un moment de compres per internet i grans superfícies, comprar en mercats municipals és més important que mai per enfortir el teixit social i l'economia de la nostra localitat. I és que en diversos pobles i ciutats lluiten per sobreviure arran dels nous temps. Cada mercat municipal té una identitat particular, oferint productes propis i únic que defineixen el territori, de proximitat i de temporada.

Per tot plegat, us proposem set mercats municipals i d'alimentació de Catalunya que has de conèixer, tant a l'aire lliure com coberts. Cert és que la majoria es concentren a Barcelona, amb la possible joia de la corona de la Boqueria. I és que és una de les poques ciutats del món amb una xarxa de mercats que dona servei a quasi tots els barris, i que disposa de 39 mercats alimentaris. Però hem procurat destacar també altres mercats d'arreu del país.



Mercat de la Boqueria

És probablement mercat més conegut de Barcelona, i un dels més emblemàtics del país. L'edifici que allotja el Mercat de la Boqueria no es va construir fins al XIX, per bé que ja es parlava d'aquest mercat al segle XIII. S'ubica en l'espai de l'antic convent de Sant Josep, per això també se'l coneix com a Mercat de Sant Josep. Arran de la seva popularitat de visitants tant locals com estrangers, la ciutat planteja reformar-lo per potenciar la seva vocació de mercat de barri i trobar un equilibri amb els turistes.

Hi trobem tant productes frescos com d'altres d'arreu del món, i ho fa en un mercat obert al cor de la ciutat, al mig de la Rambla. Cada dia més de 200 comerciants apugen les persianes dels seus comerços, preparats oferir tant productes com gastronomia local i mundial.

Mercat Central de Tarragona

Es tracta del gran mercat de la ciutat, i que es troba en un edifici històric modernista de l'any 1915 i amb un rellotge carilló a la seva façana. El Mercat Central de Tarragona va ser inaugurat el 19 de desembre de 1915 en una zona despoblada de l'eixample, amb voluntat de centralitzant-lo en una plaça on els comerciants tinguessin els serveis necessaris.

Però el Mercat Central de Tarragona ha estat reinaugurat recentment, ara fa més de set anys, l'any 2017. És un rectangle de 75 m de llarg i 35 d'amplada a l'antiga plaça del Progrés. Des de l'interior de l'edifici, es pot apreciar la seva planta rectangular coberta amb una gran volta de creueria. El dibuix del Mercat fa pensar en el Mercat del Born de Barcelona o el vienès de la Karlsplatz d'Otto Wagner.

Entrada del Mercat Central de Tarragona. — Mercats de Tarragona

Mercat de la Seu d'Urgell

Anem cap a la Seu d'Urgell per destacar un mercat setmanal a l'aire lliure. I és que el desenvolupament comercial de la ciutat està marcat històricament per aquesta oferta, que està documentada de l'any 1029, així com per la fira local, que ja era coneguda el 1048. Actualment, es manté amb certa força el tradicional mercat setmanal cada dimarts i dissabte.

Part del seu èxit pot raure en la situació geogràfica de la Seu, així com l'encant de celebrar-se als carrers del Centre històric de la ciutat (carrer Major, carrer dels Canonges, plaça Patalin i plaça dels Oms). La meitat de les gairebé 70 parades són d'alimentació, amb gran pes del producte de l'hort i proximitat, per bé que també trobem productes dels sectors tèxtils.

Mercat del Ninot

Un mascaró de proa, actualment al Museu Marítim, li ha donat el nom a aquest mercat, amb edifici inaugurat el 1933 que ha estat remodelat. Al Mercat del Ninot de Barcelona hi trobarem productes frescos i de qualitat. Estan adaptats als nous temps, amb l'opció de fer la compra en línia.

A més de comprar productes d'alimentació, també podem trobar una oferta important de restauració i degustació, amb el màxim producte fresc. Per fomentar la cuina de mercat, també impulsen una Aula de Cuina, amb tallers, xerrades i altres esdeveniments per a diversos gustos.

Mercat Central de Reus

Si hem parlat del de Tarragona, també ho hem de fer del Mercat Central de Reus, que ofereix producte fresc i al detall prop de 4.000 m² a través d'un centenar de parades que ocupen més de 50 negocis. A més, dos dies a la setmana acull el mercat dels Marxants, que es desenvolupa al seu voltant els dilluns i dissabtes.

Els terrenys on s'aixeca eren la seu del Teatre Circ, que l'Ajuntament va adquirir als anys 30 amb l'objectiu d'impulsar un nou mercat, modern i higiènic. El projecte inicial de 1934 era de l'arquitecte municipal Antoni Sardà, però tot i que les obres van començar no es van arribar a enllestir en el seu temps. El 1949 es va inaugurar com a mercat i va començar a funcionar. El 1987 es va modernitzar l'interior.

Mercat de Manlleu

Un altre mercat recent és el Mercat Municipal de Manlleu, inaugurat el 2011. El projecte arquitectònic va anar a càrrec de l'estudi d'arquitectura Comas-Pont, i va ser finalista als premis WAN (World Architecture News). "L'edifici participa en l'entorn i ofereix una imatge comercial, amb espais amplis i una façana que dona lluminositat i transparència a l'espai", defineixen des del lloc web de l'equipament.

Mercat Municipal de Manlleu. — Mercat Municipal de Manlleu

Hi ha trobarem unes 23 parades de producte fresc on destaca la carn, el peix i la fruita, així com d'altres productes alimentaris bàsics com llegums, pesca salada o congelats). El quiosc, la floristeria, el forn de pa, el bar i el restaurant tenen accés des de l'exterior, per la qual cosa poden obrir independentment de l'horari del mercat. El Mercat Municipal de Manlleu també disposa de l'aula mercat, i ofereix regularment moltes activitats per als usuaris i visitants.

Mercat de Santa Caterina

El projecte de remodelació d'Enric Miralles i Benedetta Tagliablue ha convertit el mercat de Santa Caterina en una autèntica referència de Barcelona. Cal remarcar que va ser el primer cobert de la ciutat, i que fou construït en 1848 en el solar que havia ocupat el Convent de Santa Caterina.

La remodelació del 2005 representa la tradició arrelada al Mediterrani i dels mercats municipals. La seva estructura arquitectònica singular protagonitza la també peculiaritat arquitectònica del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El mercat cobert més antic de la ciutat busca ser també el més modern en tots els seus aspectes.

Mercat de Santa Cateriana de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Mercat de Sant Feliu de Guíxols

I acabem parlant del Mercat cobert de Sant Feliu de Guíxols, que és bé cultural d'interès local. Ofereix gran varietat de productes de temporada des del ple centre de la població, al costat del mar. Aquest mercat cobert es troba en un bell edifici patrimonial construït als anys 30 i remodelat el 2011.

Hi trobem també parades de peix, carn, fruita, verdura, fruits secs i menjar preparat, així com altres espais com un espai amb jocs pels petits, o un bar/restaurant. A l'exterior, a la plaça del Mercat, hi podem trobar els productes quilòmetre zero que les pageses ofereixen.