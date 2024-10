Barcelona reformarà la Boqueria com a mercat de barri per recuperar el client barceloní

Barcelona planteja reformar el Mercat de la Boqueria per potenciar la seva vocació de mercat de barri, recuperar el client barceloní i trobar un equilibri amb els turistes. El consistori vol així "fer compatible" l'elevada afluència de visitants estrangers amb posa en valor la "singularitat" de l'equipament i "l'essència tradicional" del mercat municipal, el més antic de la ciutat. L'Ajuntament assegura que compta amb "el benentès" de l'Associació de Comerciants de la Boqueria.

Les obres disposen d'un pressupost mínim de 12 milions, i la previsió és que comencin el 2025 i estiguin enllestides el 2027, segons ha detallat el consistori aquest dimarts. L'actuació contempla una transformació física de l'espai que inclou remodelar l'illa del peix, canviar el sostre de fibrociment, crear un nou passadís central i un nou accés des de la plaça de la Gardunya per obrir la Boqueria al barri del Raval. Amb tot, es vol esponjar encara més l'equipament i oferir una millor experiència de compravenda.

La regidora de Comerç, Restauració i Mercats, Raquel Gil, ha xifrat en 40.000 els usuaris potencials del mercat, i ha detallat que el 2023 cada dia van passar-hi 63.000 visitants. La responsable admès que l'elevada afluència de públic estranger ha dut la Boqueria a "anar evolucionant", per bé que "mai ha deixat de ser un mercat de producte fresc". Així, ha apuntat que la reforma implicarà una revisió dels productes: "Volem que la part de fresc agafi múscul i que els veïns i veïnes hi puguin anar a fer la compra".

"Volem garantir que el Mercat de la Boqueria manté la seva singularitat i que continua sent un mercat utilitzat pels veïns i les veïnes del voltant, que dona resposta a les necessitats de la ciutat", ha exposat. Al seu torn, el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha defensat que "la Boqueria és el gran mercat del barri del Raval" i ha remarcat la importància que "es converteixi en un espai central que ajudi a irradiar activitat al barri". "Volem que aquesta vocació de mercat de barri ajudi a una remodelació integral de l'entorn", ha afegit.

Per fer tota aquesta transformació caldrà tramitar una modificació tant de l'Ordenança Municipal de Mercats com del Reglament intern de funcionament del Mercat de la Boqueria, un aspecte que "ja s'està treballant amb els comerciants". A partir d'ara, s'iniciarà també un procés de diàleg amb els paradistes que haurà de quedar recollir en un acord de remodelació, detalla una nota del consistori.

Emprenem la reforma de @la_boqueria per mantenir-ne l'essència.



Canviarà la façana de la plaça de la Gardunya, l'illa central del peix, hi haurà un nou passadís central, i se'n canviarà el sostre.https://t.co/h9Fp6ODSJV pic.twitter.com/DV0nv45wtg — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) October 1, 2024

Nou accés des de la plaça de la Gardunya

Un dels trets destacats de la proposta municipal és la creació d'una nova porta d'accés a la Boqueria des de la plaça de la Gardunya. Batlle ha insistit així que aquesta intervenció permetrà obrir el mercat al Raval, i ha recordat que està emmarcat en el Pacte per Ciutat Vella per revitalitzar la vida social, econòmica i cultural de la zona. En aquesta mateixa línia, ha avisat que la plaça de la Gardunya "ha de deixar de ser l'habitació dels mals endreços de la Rambla".

Preguntat sobre el futur de l'edifici de l'antiga Massana, ha considerat que la dignificació del barri implica recuperar "tots els espais que han tingut un ús inadequat en els darrers anys". Així, ha esmentat l'actuació que es va fer a la Tancada Migrant fa uns mesos per posar fi a un espai que era "un focus de marginació i delinqüència" i ha apostat per recuperar els jardins de l'antic Hospital de la Santa Creu.

"Sensibilitats de tots colors" entre els paradistes

Al seu torn, president de l'Associació de Venedors del Mercat de la Boqueria, Jordi Mas, ha celebrat que l'executiu local contempli invertir 12 milions per dinamitzar aquest espai i ha apostat per potenciar el caràcter tradicional i cercar l'especialització i la súper especialització de les parades. Amb tot, ha recordat que a la Boqueria hi ha 178 paradistes i que "hi ha sensibilitats de tots colors".