El Festival de Música Antiga dels Pirineus abandona Ripoll per l'arribada d'Orriols a l'alcaldia

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha decidit no continuar organitzant concerts a Ripoll. El director del certamen, Josep Maria Dutrèn, ha traslladat la notícia aquesta setmana a l'alcaldessa de la capital del Ripollès, Sílvia Orriols, després que el festival tanqués aquest diumenge la seva dotzena edició.

Per l'organització, algunes de les polítiques que fa i planteja el nou equip de govern "no són compatibles amb els valors que el festival promou". Segons han dit, es tracta de valors bastants en "la justícia social, la integració i el respecte als drets humans".

En la reunió també ha participat el regidor de Cultura, Esports, Educació, Joventut i Infància, Albert Santandreu. Segones les informacions, s'ha dut a terme amb un to de gran cordialitat.

De fet, el comunicat de l'organització del FeMAP assegura que l'ajuntament ha respectat la decisió i ha agraït que la direcció els ho hagi comunicat abans de fer-ho públic. Des del consistori els han traslladat la voluntat d'obrir-los les portes si canvien d'opinió, afegeixen.

Les relacions del FeMAP amb Ripoll van començar l'any 2014, quan es va celebrar un primer concert. A partir d'aleshores sempre s'hi han anat programant diverses activitats cada any: concerts, activitats culturals complementàries, paquets turístics, promoció de productes ripollesos de quilòmetre zero i activitats a la Fundació Guifré dins del FeMAP Social.

La Comissió de Festes va plegar en bloc

No és la primera organització que deixa Ripoll després de l'arribada de la candidata d'extrema dreta i antiimmigració a l'executiu municipal. Els membres de La Comi de Ripoll, la comissió de festes que fa anys que organitza la Festa Major i altres activitats com el Carnestoltes, també va anunciar que plegaven en bloc dies després de l'elecció d'Orriols com a alcaldessa.

"No ens sentim partícips d'un ajuntament que no tolera altres col·lectius, discriminant de forma directa", afirmaven en un comunicat. Recordaven que la seva funció és la de muntar jornades festives de caràcter inclusiu, "on tothom tingui el seu espai i pugui gaudir". "Les ganes segueixen aquí, però no ens sentim amb la motivació com per col·laborar amb aquest ajuntament", van afegir.