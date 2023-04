Un filtre d'Instagram permet eliminar la polèmica lona publicitària de la Catedral de Barcelona

La polèmica lona publicitària que cobreix la bastida de les obres de rehabilitació que s'estan duent a terme a la Catedral de Barcelona torna a estar en el punt de mira. Una iniciativa ciutadana ha ideat un sistema per eliminar l'anunci de grans dimensions que tapa la part superior del temple i recuperar l'aspecte original. Només cal escanejar un codi QR que et porta a un filtre d'Instagram que ofereix una imatge quadrada de la part del monument que la lona no deixa veure.

Un cop a Instagram, només cal encaixar la imatge predeterminada amb la part de la Catedral en obres per aconseguir una representació real del temple sense la lona. El filtre ofereix el mateix enquadrament en diferents gammes de colors en funció del moment del dia.



Aquest codi QR es pot trobar en els diversos cartells que han enganxat als entorns del temple on es pot llegir: "Hi ha una mica de catedral en la teva tanca publicitària". La campanya en contra de la publicitat es diu Adeu Ad i es presenten a Instagram com "Un adéu a la publicitat de la Catedral".

Aquesta lona publicitària es va instal·lar l'estiu passat per finançar i cobrir físicament les obres que s'estan duent a terme per reforçar el cimbori de la Catedral de Barcelona. Està previst que els treballs acabin a finals d'any. Des de la seva instal·lació, el cartell ha estat motiu de diverses queixes i ha obert un debat sobre la publicitat en els llocs patrimonials.

Il·luminació excessiva

Fa uns dies, la lona ja va ser objecte d'una altra polèmica per la il·luminació excessiva que envoltava el cartell. Diversos professionals del món del disseny i la il·luminació van denunciar a través de les xarxes que els focus superaven els límits que marca la normativa municipal sobre contaminació lumínica i no respectaven la Catedral de Barcelona, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

Arran de les queixes, l'Ajuntament va comunicar a l'operador publicitari que calia redireccionar els focus i reduir-ne la intensitat per tal de complir la normativa.