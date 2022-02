La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha desgranat aquest dissabte la proposta de finançament autonòmic que planteja la seva formació i que comportaria l'eliminació de tres fons -de suficiència, de cooperació i de competitivitat- que considera que "distorsionen" el repartiment de recursos i perjudiquen Catalunya. Albiach ha presentat la seva proposta al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a dos dies que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciï una conferència per marcar la seva estratègia de cara als propers temps.



La proposta de finançament dels comuns, que Albiach desitjaria que Aragonès es fes seva, és un "punt de partida" a negociar entre les forces catalanes i es basa en tres pilars. En primer lloc, Albiach suggereix crear una comissió d'estudi al Parlament on es pugui treballar una proposta de finançament tan unitària com sigui possible. En segon lloc, defensa establir un "terra fiscal" en els impostos cedits a les comunitats autònomes, com el de patrimoni o el de successions, per "acabar amb la competència deslleial i els paradisos fiscals" dins del mateix Estat. El tercer pilar és el "respecte al principi d'ordinalitat", de manera que "els territoris que més aporten no acabin a la cua de recepció de recursos".

Això podria aconseguir-se, segons Albiach, amb l'eliminació dels fons de suficiència, de cooperació i de competitivitat, que "només generen distorsions i greuges a territoris com Catalunya" i que, en canvi, "afavoreixen exclusivament territoris que pateixen la despoblació" . La proposta que a parer seu hauria de defensar el Govern a la taula de diàleg amb l'Estat passa, a més, per "incrementar l'autonomia financera" de Catalunya i "desenvolupar plenament l'Agència Tributària de Catalunya, consorciada amb l'Agència Tributària estatal", a mitjançant una "finestreta única". Es tracta, ha remarcat Albiach, d'una proposta de mínims, que traslladarà personalment Aragonès a la reunió que mantindran dijous que ve.

Crítica al Govern

Albiach ha denunciat la "deixadesa de funcions del Govern" en no voler "liderar" una proposta per reformar l'actual sistema de finançament autonòmic, "caducat des del 2014". El Ministeri d'Hisenda va fer arribar a les comunitats autònomes unes bases per a aquesta reforma que són, segons Albiach, "insuficients i contràries als interessos dels catalans", perquè estableixen unes variables, com la despoblació, que no beneficien Catalunya.



La proposta d'Hisenda, ha advertit, "està feta per afavorir territoris com ara Aragó, Extremadura o les dues Castelles", però no respecta el principi d'ordinalitat, "no obre la porta a elevar el grau d'autonomia financera", no ajuda a millorar en transparència i manté uns fons que "destrossen l'anivellament". Per això, segons la líder dels comuns al Parlament, el Govern d'Aragonès ha de buscar una "aliança mediterrània" amb territoris amb interessos semblants, com el País Valencià o les Balears, i "plantar cara al Madrid d'Ayuso" en el debat sobre finançament. Albiach, a més, desaprova l'estratègia del Ministeri d'Hisenda de plantejar una "negociació multilateral", en què l'Estat té un "paper de mediador", perquè aquest model "genera competència deslleial i greuges" entre territoris.