La Fiscalia apuja fins als dos anys la petició de pena de presó per Saül Gordillo

La Fiscalia eleva fins als dos anys de presó la petició de pena per al periodista Saül Gordillo, acusat d'agressió sexual a una extreballadora del diari digital El Principal quan ell estava al capdavant. Abans del judici que se celebra a la Ciutat de la Justícia, la petició era de 9.000 euros de multa per al també exdirector de Catalunya Ràdio i l'ACN.

El periodista ha defensat aquest dimarts que només li va tocar el cul, no pas els genitals, i que tots els tocaments van ser consentits. A més, ha dit que la denunciant va ser qui va "flirtejar" amb ell. En canvi, la noia ha refermat que es va quedar paralitzada i en "xoc" en notar que l'acusat li tocava els genitals i fins i tot la masturbava, que en cap cas va ser consentit i que ella no va pas flirtejar amb Gordillo.



La jove ha declarat darrere d'una mampara i mig plorant mentre relatava els fets. La denunciant ha defensat que no ha fet res "mal fet", minuts abans d'entrar a la Ciutat de la Justícia, on se celebra el judici per uns fets que van passar l'any 2022, quan la víctima n'era redactora.

Ha afirmat que confia en la justícia i que "la veritat guanyarà" tot i els "reiterats intents" de fer-la desdir d'aquesta denúncia que assegura haver patit. La víctima ha explicat que ha decidit parlar davant la premsa perquè "la vergonya ha de canviar de bàndol" i ha agraït el suport que ha rebut en els darrers dos anys per part del seu entorn proper.

La noia ha arribat a la Ciutat de la Justícia pocs minuts després de dos quarts de deu del matí acompanyada per la seva mare, amigues i la seva advocada. S'ha mostrat visiblement afectada i força nerviosa, però convençuda que "la veritat guanyarà" perquè ha estat "la veritat" la que l'ha duta fins al punt en què es troba.

La Fiscalia demanava inicialment a Gordillo 9.000 euros de multa, llibertat vigilada durant dos anys i tres d'inhabilitació per a qualsevol ofici o professió, remunerat o no, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat. L'advocada de la víctima ha explicat que sol·liciten quatre anys de presó pel delicte d'agressió sexual.

Els fets del 2022

Els fets van tenir lloc en una discoteca de Barcelona el desembre del 2022, després d'un sopar d'empresa. Allà, segons la víctima, l'acusat li va fer tocaments sense consentiment. El periodista sosté que ambdues relacions van ser consentides i que tot plegat va passar en el marc d'un ambient festiu.

Gordillo està a l'espera d'un altre judici per una altra agressió sexual a una treballadora del mateix mitjà. Aquests fets haurien tingut lloc la mateixa nit, quan l'acusat va acompanyar aquesta altra noia a casa.