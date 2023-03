La Fiscalia demana arxivar la causa contra els dos militars del Bruc que volien sortejar una prostituta

La Fiscalia ha demanat arxivar la causa penal contra els dos militars de la caserna del Bruc que volien sortejar una prostituta amb l'objectiu de recaptar fons per pagar les despeses de la festa de la Puríssima. El ministeri públic considera que la rifa va ser "totalment fictícia" i que mai va haver-hi intenció real de contractar-la ni es va realitzar cap tràmit, malgrat els missatges vexatoris i denigrants sobre la noia en un xat de WhatsApp. Tampoc hi veu cap indici de delicte d'odi.

En no haver-hi una persona real i concreta en situació de prostitució, la Fiscalia conclou que no hi ha els requisits de delicte, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es poguessin imposar. Després que es fessin públics els fets, el mateix Exèrcit de Terra va posar-los en coneixement de la Fiscalia.

De fet, la ministra de Defesa, Margarita Robles, va criticar el comportament dels militars. Aleshores, va assegurar que els responsables dels missatges haurien de ser expulsats de les forces armades perquè els missatges vexatoris no es corresponien amb els "valors" de l'exèrcit. Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va titllar de "barbaritat" el sorteig.



Ara, però, la Fiscalia entén que els fets no són constitutius de delicte -ni inducció a la prostitució ni tràfic de persones o explotació sexual- en no existir una "persona real i concreta en situació de prostitució".