La Fiscalia demana deu anys de presó per als ultradretans acusats d'atacar una mesquita de Nou Barris 

La Fiscalia demana penes de fins a deu anys de presó per als ultradretans acusats de boicotejar l'obertura d'una mesquita al carrer Japó, a Nou Barris, el 2017. Així ho ha explicat aquest dimecres el regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, que ha avançat que el consistori se sumarà a les peticions de l'acusació de la Fiscalia perquè el judici se celebri i els fets no quedin "impunes". El ministeri públic també demana la prohibició d'acostar-se a un radi de 1.000 metres a la mesquita i sol·licita una indemnització conjunta a la Comunitat Islàmica de Nou Barris pels imports de la reparació dels desperfectes causats i 30.000 euros en concepte de danys morals a la comunitat.

Els acusats estan vinculats al grupuscle ultradretà Democracia Nacional i els atribueix diversos delictes. En total, la Fiscalia veu en els fets un delicte de coaccions, dos delictes d'amenaces greus, un delicte lleu de lesions i un delicte de maltractament -tots ells amb l'agreujant de discriminació religiosa- i un delicte en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals. Les penes varien en cada cas, però en algun s'acumulen fins a deu anys de presó, segons el consistori.



El ministeri públic també ha descartat una de les investigades, ja que es considera que no ha quedat provat que la seva participació en els fets tingui entitat suficient per tenir transcendència penal.

Simbologia nazi i crits de "heil Hitler"

Els fets van ocórrer el 2017 i 2018, quan els ultres van atacar diversos cops la mesquita del carrer Japó. Entre les diverses accions que es descriuen a l'escrit hi ha el llançament de pintura vermella, la introducció de silicona als panys de les persianes del centre o la col·locació d'embotits de porc a la porta per "ofendre" els seus sentiments religiosos. També consta, entre altres, una agressió a veïns de l'associació Nou Barris Acull així com pintades i cartells a la façana i adhesius amb missatges com 'mesquita no' o 'terroristes'.

Entre les pintades també n'hi va haver amb una creu celta i les sigles SS i van fer-se concentracions a les portes de l'oratori amb crits de "heil Hitler". En el relat de la fiscalia s'inclou que des que es va dictar una ordre d'allunyament, el 2018, van cessar els atacs. El mateix Marc Serra també ha destacat el bon funcionament de la mesquita i ha assegurat que no hi ha hagut més problemes.